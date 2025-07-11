Город-призрак в сердце Петербурга: что вы не знали о Васильевском острове

Васильевский остров — это не просто часть Петербурга, а настоящий маленький город со своей уникальной историей, атмосферой и легендами.

Его история началась задолго до основания Петербурга, но именно с приходом Петра I остров получил шанс стать сердцем новой столицы.

От болот и рыбацких поселений — к центру города

До XVIII века Васильевский остров был болотистой территорией, где жили финно-угорские племена и рыбаки, а позже здесь швартовались торговые суда.

Название, скорее всего, связано с именем купца или посадника Василия — точных данных нет, но легенд хватает. Ученые до сих спорят так ли это.

Когда в 1703 году Петр I основал Санкт-Петербург, он задумал Васильевский остров как центр города — «новый Амстердам» с сетью каналов, по которым должны были плыть торговые суда.

Архитектор Доменико Трезини разработал проект с прямыми улицами и каналами, пересекающими остров, а на его Стрелке планировалась главная площадь с административными зданиями и собором.

Однако каналы так и не были реализованы — их засыпали, но улицы сохранили необычные названия «линии», которые до сих пор вызывают вопросы у туристов.

Меншиковский дворец и первые каменные здания

В 1710–1720 годах на острове появился первый каменный дворец Петербурга — Меншиковский дворец, построенный для князя Александра Меншикова, ближайшего соратника Петра I.

Этот дворец стал символом нового времени, роскоши и амбиций молодой столицы. Сегодня он является филиалом Эрмитажа и одной из главных достопримечательностей Васильевского острова.

Научный и культурный центр Петербурга

К середине XVIII века Васильевский остров превратился в важный научный и образовательный центр.

Здесь расположились здание Двенадцати коллегий (ныне СПбГУ), Академия наук, Кунсткамера, Горный институт и другие учебные заведения и музеи.

Так остров стал не только торговым и административным, но и интеллектуальным центром города.

Особенности района и его атмосфера

Васильевский остров стоит сразу на трех островах — собственно Васильевском, Декабристов и Серном, которые местные давно воспринимают как единое целое.

Остров полностью окружен водой, и за свою историю пережил более 300 наводнений, пока не построили защитную дамбу.

Интересно, что почти половину зеленых зон здесь занимают кладбища, что придает району особую атмосферу, часто описываемую как мистическую, пишет сайт Прогулки по Санкт-Петербургу.

Местные любят рассказывать легенды о призраках, тенях и странных звуках, которые будто бы слышны в старинных дворах и подворотнях.

Особое место занимает на острове башня Пеля. Говорят, что алхимик мог переходить в параллельные миры.

Однажды Пель узнал о грифонах, которые спокойно жили рядом, не пересекаясь с нами, в своем мире. Пель выпустил грифонов в наш мир с помощью философского камня.

Архитектура и городская планировка

Главные улицы Васильевского острова — Большой, Малый и Средний проспекты — пересекаются с линиями, которые раньше были каналами.

На Стрелке острова расположены знаменитые Ростральные колонны и Биржевая площадь — символы морской мощи Петербурга.

В XIX веке здесь начали строить жилые дома, а в XX — заводы и фабрики, превращая остров в промышленный район с развитой инфраструктурой.