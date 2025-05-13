Городовой / Город / От «Скобского дворца» до Балтийского завода: как изменилась жизнь самого криминального района Петербурга
Эксклюзив
Последние новости
Все что происходит в тайге, остается в тайге: Лыкова годами скрывала правду о муже-тиране Общество
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

От «Скобского дворца» до Балтийского завода: как изменилась жизнь самого криминального района Петербурга

Опубликовано: 13 мая 2025 23:29
Улица, автомобиль
От «Скобского дворца» до Балтийского завода: как изменилась жизнь самого криминального района Петербурга
Городовой ру

Тайны «Скобского дворца» в Чекушах.

Васильевский остров в Петербурге сегодня — это престижный район с красивой архитектурой, научными институтами и современными жилыми комплексами. Однако в прошлом это место имело совершенно другую репутацию. Долгое время Васильевский остров, особенно его промышленную зону Чекуши, считали неблагополучным районом, полным криминала и шпаны.

Почему так случилось? И какую роль в этой истории сыграл «Скобской дворец»?

«Скобской дворец»: приют для бедных и криминальных элементов

Здание на задворках Васильевского острова меньше всего напоминает дворец. Его неоднократно перестраивали: по началу в доме практически не было кухонь, а большинство его жителей, не имея возможности полноценно арендовать не то, что квартиру, а хотя бы комнату, снимали угол, поэтому дом был забит людьми от подвала до чердака.

В таких условиях неизбежно складывалась криминогенная обстановка, и «Скобской дворец» стал пристанищем для различных неблагополучных элементов.

«Громильцы и фармазонщики»: описание обитателей «дворца»

На многие годы за этим домом и его окрестностями в Чекушах закрепилась репутация не просто неблагополучного района, а гопницкого. Считалось, что именно здесь обитает вся местная шпана.

В своей автобиографической книге уроженец Васильевского острова, писатель Вадим Шефнер, рассказывал об обитателях «Скобского дворца», которые жили в этом доме в 20-х годах прошлого века: «громильцы», «фармазонщики» и дамы с низкой социальной ответственностью.

Как пишет канал «Путешествия по городам и весям», согласно сюжету, в 1920-х годах на Васильевском острове в Петербурге действовала банда грабителей под предводительством Моти Беспалого. Он отличался тем, что грабил только буржуев, которые разжирели за счет обездоленных пролетариев.

Мотя покровительствовал женщинам с низкой социальной отвественностью и бездомным, его «подданные» обитали в огромном бесхозном здании на Косой линии. О Моте Беспалом бытовала поговорка: «Где Бог не может — Мотя поможет».

Подробности жизни этих людей можно найти в книге Шефнера «Имя для птицы, или Чаепитие на желтой веранде».

Обитателей дома в Чекушах в конце 70-х годов прошлого века также описал в своей книге «Ребята Скобского дворца» Василий Смирнов. Эти описания создают атмосферу того времени и позволяют понять, почему район Чекуши считался опасным и неблагополучным.

Перемены в 90-е: кто на зону, кто на кладбище

По воспоминанием местных жителей, в 90-ые годы многое изменилось в жизни «Скобского дворца»: одни сменили место жительства, другие в лихое десятилетие переехали кто на кладбище, кто на зону. А оставшиеся обитатели дома на Кожевенной линии более менее привели его в порядок.

Времена, когда в вечерних сумерках по Чекушам было ходить крайне нежелательно и очень небезопасно, к счастью, прошли. Этот период в истории «Скобского дворца» и Чекушей отражает общие изменения, которые происходили в стране в 90-е годы, и подчеркивает цикличность истории.

«Скобской дворец» сегодня: общежитие и обычное здание

Сегодня в этом доме располагается общежитие Балтийского завода, и выглядит оно весьма обычным жилым зданием, лишь слегка выделяющимся на фоне остальной преимущественно промышленной застройки. Мало что напоминает о его криминальном прошлом и о тех временах, когда это место считалось одним из самых опасных в Петербурге.

Однако память о прошлом «Скобского дворца» и Чекушей сохраняется в рассказах местных жителей и в книгах писателей, которые описывали это место в разные эпохи.

Новости по теме
«Скобской дворец» и Чекуши: откуда пошли названия в петербургской промзоне «Скобской дворец» и Чекуши: откуда пошли названия в петербургской промзоне 13 мая 2025 19:32
Жаба в манжетах: почему Васильевский остров в Петербурге сравнивают с земноводным и что имел в виду Саша Чёрный Жаба в манжетах: почему Васильевский остров в Петербурге сравнивают с земноводным и что имел в виду Саша Чёрный 26 апреля 2025 13:33
Васильевский остров мечты: как Петербург мог стать Северной Венецией и что этому помешало Васильевский остров мечты: как Петербург мог стать Северной Венецией и что этому помешало 1 марта 2025 18:02
Хотите исполнить мечты в Новый год: отправляйтесь по этому адресу на Васильевский остров Хотите исполнить мечты в Новый год: отправляйтесь по этому адресу на Васильевский остров 13 декабря 2024 10:02
Тюлениха облюбовала Васильевский остров, несмотря на профилактическую беседу с волонтерами (фото) Тюлениха облюбовала Васильевский остров, несмотря на профилактическую беседу с волонтерами (фото) 25 октября 2024 18:15
Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще