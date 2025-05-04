День, когда Петербург танцевал, смотрел кино и прощался с дворцами: что произошло 4 мая

4 мая — день, богатый на события в истории Петербурга. Эта дата отмечена как триумфом искусства, так и утратой исторических памятников, переплетая нити культуры, политики и социальных перемен.

1738: рождение русского балета

4 мая 1738 года императрица Анна Иоанновна подписала указ об основании «Танцевальной Ее Императорского Величества школы» — первого в России и мире учебного заведения подобного рода.

Руководство школой было поручено французскому танцмейстеру Жану-Батисту Ланде. Этот день по праву считается днем рождения русского балета — именно здесь были заложены основы российской классической школы танца. Первая труппа состояла из 12 детей дворцовых служащих, среди которых были Аксинья Сергеева (Баскакова), Андрей Нестеров, Елизавета Борисова и Афанасий Топорков.

Трехлетняя программа обучения заложила фундамент для будущих звезд балета. Позже выпускники петербургской школы блистали на сценах Мариинского и Большого театров, прославляя русское балетное искусство на весь мир.

1827: зарождение Лесного парка

В этот день Николаю I была представлена докладная записка о создании парка на территории дачи Лесного института. Начались масштабные работы по осушению болот, посадке деревьев и формированию штата сотрудников.

В 1830-х годах началась продажа земли вокруг Лесного института под дачные участки, что способствовало развитию нового района Петербурга. Лесной парк стал основой современной «зеленой зоны» Лесотехнической академии — зеленого оазиса посреди мегаполиса.

1861: переезд Румянцевского музея

4 мая 1861 года было утверждено положение о переводе Румянцевского музея из Петербурга в Москву. Этот музей, открытый в 1831 году, был основан на коллекции графа Николая Петровича Румянцева — государственного деятеля, дипломата, мецената и историка.

Румянцевский музей стал первым в России публичным частным музеем, представлявшим обширное собрание книг, рукописей, живописи, монет, этнографических и исторических материалов. Переезд музея в Москву стал значимым событием для культурной жизни обеих столиц.

1896: первый киносеанс в России

4 мая 1896 года в летнем саду театра «Аквариум» на Каменноостровском проспекте состоялся первый в Российской империи киносеанс.

Французский импресарио Рауле Гюнсьюрг представил публике короткометражные фильмы братьев Люмьер — «Разрушение стены», «Выход рабочих с завода» и легендарное «Прибытие поезда». Киносеансы проходили в антракте спектакля и стали настоящей сенсацией для петербургской публики.

1910: борьба за права женщин

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», 4 мая 1910 года открылся Всероссийский съезд по борьбе с торговлей женщинами — значимое событие в истории борьбы за права женщин.

1914: памятник Петру Великому

В 1914 году на Симбирской улице (ныне улица Комсомола) был торжественно открыт памятник Петру I — императору, сыгравшему ключевую роль в истории Петербурга.

1926: разрушение дворца

А в 1926 году произошло печальное событие — было окончательно прекращено существование Екатерингофского дворца, остатки которого были проданы на слом.

4 мая — день, отражающий многогранность истории Петербурга. Он напоминает о рождении русского балета, зарождении новых районов города, первых шагах кинематографа, борьбе за социальную справедливость и утрате архитектурных шедевров. Каждое из этих событий — важный фрагмент исторического пазла, позволяющего лучше понять прошлое Северной столицы.