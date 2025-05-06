Медуза Горгона на Инженерном: что значит символика моста у Летнего сада Петербурга

В 2024 году Инженерный мост в Санкт-Петербурге отмечает свое двухсотлетие. За эти два века он стал не только важной транспортной артерией города, но и неотъемлемой частью его исторического и культурного наследия. История моста — это увлекательная история развития Петербурга, его инженерной мысли и архитектурных традиций.

Ранняя история: от Мьи до первой переправы

В начале XVIII века на месте современного Инженерного моста проходила река Мья, вытекавшая из болот в районе современного Михайловского сада. В 1710-х годах речку выпрямили, соединив каналом с Фонтанкой, и на этом месте появилась первая деревянная подъемная переправа.

Как сообщает пресс-служба КГИОП, в начале 1740-х годов мост соединял с городом Летний дворец Елизаветы Петровны.

Создание металлического моста: инженерные решения и архитектурный стиль

В начале XIX века вдоль набережной Фонтанки был устроен сквозной проезд. В 1824–1825 годах был построен новый металлический мост по проекту инженеров Петра Петровича Базена и Бенуа Поля Эмиля Клайперона. Для его создания было использовано типовое решение инженера Василия Ивановича Гесте, уже испытанное при сооружении Зеленого моста.

Конструкция Гесте была оптимизирована, и металлические системы моста были изготовлены на Александровском чугунолитейном заводе и заводе К.Н. Берда.

Декоративное оформление: щиты, шлемы и Медуза Горгона

Инженерный мост декорирован накладными арматурами в виде щитов и шлемов, освещался шестигранными фонарями на торшерах в виде пучков копий.

В 1826 году на мосту установили чугунную решетку по проекту Петра Петровича Базена. Узор перил составлен из ряда копий, расположенных между чугунными тумбами.

В декоративном оформлении использован образ головы Медузы Горгоны, повторенный позже архитектором Людвигом Ивановичем Шарлеманем в ограде Летнего сада.

Ремонт и реставрация: сохранение исторического облика

В 1952–1954 годах мост был отремонтирован и модернизирован, при этом исторический облик был частично нарушен. Однако, в 1955 году весь архитектурный декор был воссоздан в соответствии с историческими материалами по проекту архитектора Александра Лукича Ротача.

Последний капитальный ремонт проведен в 2019 году.

Название моста: связь с Инженерным замком

Здесь никакой интриги нет. Мост получил свое имя по названию Инженерного (Михайловского) замка, расположенного рядом.