Традиционные забавы Петербурга: как жителей охлаждают на Дворцовой площади

Аттракцион радует не только детей, но и взрослых.

В Петербурге в жаркие дни поливальные машины превращаются в спасателей, орошая дороги и создавая искусственный дождь для горожан.

Охлаждение и увлажнение: задачи поливальных машин

Поливальные машины в Петербурге перенастраивают свое оборудование, направляя форсунки вверх.

Как объяснил председатель Комитета по благоустройству Сергей Петриченко в социальных сетях, цель этой процедуры — остудить дорожные покрытия и воздух, а также наполнить его влагой.

Расход воды: масштабы работ

С начала агротехнического периода дорожники использовали 950 тыс. кубометров воды.

В пасмурные дни машины используют почти 7 тыс. кубометров воды, а в ясные — около 10 тыс.

Дворцовая площадь: летний аттракцион

«На Дворцовой у нас уже традиционный аттракцион: жители и гости Петербурга с радостью встречают поливальные машины, чтобы освежиться и повеселиться под струями искусственного дождя», — рассказал Сергей Петриченко.

Подобные процедуры проводятся во всех без исключения районах города, обеспечивая комфорт и спасая горожан от знойной погоды.

Искусственный дождь на Дворцовой площади — это не только способ охладиться, но и традиция, которая делает жизнь в Петербурге в летний период немного приятнее.