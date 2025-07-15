Традиционные забавы Петербурга: как жителей охлаждают на Дворцовой площади

В Петербурге в жаркие дни поливальные машины превращаются в спасателей, орошая дороги и создавая искусственный дождь для горожан.
Охлаждение и увлажнение: задачи поливальных машин
Поливальные машины в Петербурге перенастраивают свое оборудование, направляя форсунки вверх.
Как объяснил председатель Комитета по благоустройству Сергей Петриченко в социальных сетях, цель этой процедуры — остудить дорожные покрытия и воздух, а также наполнить его влагой.
Расход воды: масштабы работ
С начала агротехнического периода дорожники использовали 950 тыс. кубометров воды.
В пасмурные дни машины используют почти 7 тыс. кубометров воды, а в ясные — около 10 тыс.
Дворцовая площадь: летний аттракцион
«На Дворцовой у нас уже традиционный аттракцион: жители и гости Петербурга с радостью встречают поливальные машины, чтобы освежиться и повеселиться под струями искусственного дождя», — рассказал Сергей Петриченко.
Подобные процедуры проводятся во всех без исключения районах города, обеспечивая комфорт и спасая горожан от знойной погоды.
Искусственный дождь на Дворцовой площади — это не только способ охладиться, но и традиция, которая делает жизнь в Петербурге в летний период немного приятнее.