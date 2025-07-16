История, скрытая в бронзе: почему у лошадей Аничкова моста нет подков

Прогулявшись по мосту, можно погрузиться в историю города на Неве.

Аничков мост в Санкт-Петербурге — это не просто одна из самых старых переправ через реку Фонтанку. Это настоящий символ города, который давно полюбился и жителям, и гостям Северной столицы.

Его история уходит корнями в начало XVIII века, когда по указу Петра I в 1715-1716 годах был построен первый деревянный мост на этом месте.

Тогда он служил своеобразными воротами в город: Фонтанка служила южной границей Петербурга, и этот мост связывал центральную часть города с Литейной стороной.

Строительством руководил подполковник Михаил Аничков, имя которого и получил мост.

Знаковые скульптуры: лошади и жеребцы Петра Клодта

Со временем деревянный мост несколько раз перестраивали, и уже в 1785 году на его месте появился каменный трехпролетный мост.

Однако в современном виде Аничков мост мы знаем с 1841-1842 годов.

Тогда создали каменное арочное сооружение со стильными ажурными чугунными перилами, украшавшимися узорами русалок и морских коньков — символов Фонтанки и ее водяного царства.

В это же время на мосту появились знаменитые скульптурные группы «Укрощение коня человеком» мастера Петра Клодта.

Маленькая деталь с большой историей — подковы на лошадях

Эти четыре скульптуры лошадей и жеребцов – одна из изюминок городской архитектуры. Они изображают разные стадии укрощения дикого коня, каждое из которых наполнено динамикой.

Но есть одна интересная деталь, о которой многие не догадываются, хотя она заметна даже невооруженным глазом.

Если присмотреться, то лошади, которые смотрят в сторону Литейного проспекта, не обрели еще своих подков – они выкованы без них, пишет Пикабу.

А те, что движутся от Литейного проспекта к центру города, уже как бы «обуты» — у них есть подковы.

Этот маленький нюанс не случаен. Связано это с историей Литейного проспекта, где в XVIII-XIX веках располагались литейные мастерские и кузницы, где, собственно, и делали подковы.

То есть скульптурный цикл на мосту визуально рассказывает историю быта: дорога от кузниц – значит лошади уже с подковами, ведь кузнецы только что их «обули».

А направляющиеся туда – только что направляются туда. Этот небольшой штрих — как будто застывшая сцена из жизни города прошлого века, которая запечатлена в бронзе прямо на мосту.

Время и испытания: как мост пережил века

Кроме того, стоит отметить, что Аничков мост пережил много испытаний. Его расширяли в начале XX века, чтобы соответствовать растущему трафику.

А во время блокады Ленинграда скульптуры даже закопали, чтобы спасти от разрушений. После войны все восстанавливали с сохранением следов тех страшных событий.

Аничков мост — это не просто мост, а целая история, рассказанная через камень и бронзу. Прогулка по этому мосту — настоящая экскурсия, рассказанная без слов, но очень ярко и понятно.