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Из Лондона в Петербург: удивительный перелет с меткой

Опубликовано: 27 мая 2025 14:31
чайки
Из Лондона в Петербург: удивительный перелет с меткой
globallookpress/ Roman Naumov/ URA.RU

В Северной столице обнаружили путешественницу, которая преодолела большое расстояние.

Недавно на Елагином острове в Санкт-Петербурге заметили необычную гостью — чайку с меткой на лапке. Оказалась, что пернатая настоящая «туристка» из Лондона. Теперь чайка — настоящая достопримечательность, которая вызывает живой интерес и улыбки у местных жителей и пользователей интернета.

Метки на лапках — зачем они нужны?

По кольцу на лапке орнитологи выяснили, что эта птица полгода назад обитала в Великобритании, а теперь прилетела в Россию. Это не просто забавный случай, а часть научного мониторинга миграций птиц. Метки на лапках ставят орнитологи, чтобы отслеживать маршруты перелетов и поведение птиц.

В данном случае чайка из Лондона, прилетевшая на Елагин остров, показывает, что эти птицы способны преодолевать большие расстояния и связывать разные страны. Это напоминает нам, что природа не знает границ, а миграции птиц — удивительное явление, объединяющее разные уголки планеты, сообщает Санкт-Петербург online.

Местная достопримечательность

Пользователи интернета с юмором восприняли эту новость. Кто-то пошутил, что чайка прилетела за «чаечкой» — то есть за чаем, а кто-то представил, что она ждет бургер из Макдональдса. В целом, история с «туристкой из Лондона» вызвала улыбки и стала поводом для легкого и позитивного обсуждения.

«Правильно! Тут лучше»;

«Может по горящей путевке прилетела!», — шутят петербуржцы.

Маленькая чайка стала символом природного единства и напоминанием о том, что даже в больших городах и исторических местах можно встретить удивительные истории из жизни дикой природы.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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