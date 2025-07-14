КАД-2 вокруг Петербурга: новая дорога или угроза природе и истории

В Ленинградской области идет масштабное обновление транспортной системы, и одним из ключевых проектов здесь является строительство второй кольцевой автодороги по Петербургу.
КАД-2 обещает улучшить жизнь жителей Всеволожского района и близлежащих территорий, но вместе с тем вызывает множество проблем и опасностей.
Что такое КАД-2 и зачем она нужна?
КАД-2 — это вторая кольцевая дорога, которая должна пройти по Ленинградской области, разгрузить существующую КАД и улучшить транспортную связь между Петербургом и пригородами.
Протяженность трассы — около 348 километров, она соединяет важные магистрали, такие как М-11 «Нева», и создает новый транспортный коридор.
Какие изменения ждут Всеволожский район?
На развитие транспортной занятости Всеволожского района в ближайшие пять лет выделено около 62 миллиардов рублей.
Деньги пойдут не только на строительство КАД-2, но и на реконструкцию уже существующих дорог, которые давно необходимы в обновлении.
Планируется строительство КАД-2 с продлением обхода Мурино в сторону Кузьмолово, а также создание объезда Всеволожска.
А также пройдет реконструкция «Дороги жизни» до поворота на Щеглово и благоустройство участка до станции Романовка. Основные дороги, которые ведут к КАД-2, тоже будут расширены.
Почему проект КАД-2 вызывает споры?
Несмотря на очевидные преимущества, проект КАД-2 вызывает беспокойство у жителей и властей Ленинградской области.
Главная проблема — дороги проходят слишком близко к охраняемым территориям, историческим памятникам и жилым домам.
Жители Токсово, Лесколово и другие поселки жалуются на сложности с регистрацией земель и земельных участков, а также боятся, что их земли изымут под строительство.
Экологи и местные активисты предупреждают, что дорога может нанести серьезный вред уникальной экосистеме токсовских озер, перекрыть лесные источники и коснуться природного парка «Приневский».
Инициативные группы предложили альтернативные маршруты, которые позволят сохранить природную зону и сократить дороги, пишет Фонтанка.
Власти Ленобласти тоже осторожно подходят к вопросу.
Заместитель председателя правительства Евгений Барановский направил в Минтранс письмо с отказом согласовать участок КАД-2 от М-11 до Кузьмолово, чтобы защитить природу и историческое наследие.
Что будет дальше?
Сейчас проект КАД-2 находится на стадии обсуждения и проектирования. Власти Петербурга и Ленобласти проводят исследования, пытаясь найти компромисс.
Если удастся согласовать маршрут и реализовать проект, КАД-2 станет мощным транспортным коридором, который улучшит связь между Петербургом и областью.
Важно, чтобы при внедрении КАД-2 учитывались интересы населения, экология и долгосрочное устойчивое развитие территории. И как будет решен этот вопрос, покажет только время.