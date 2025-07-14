КАД-2 вокруг Петербурга: новая дорога или угроза природе и истории

В Ленинградской области идет масштабное обновление транспортной системы, и одним из ключевых проектов здесь является строительство второй кольцевой автодороги по Петербургу.

КАД-2 обещает улучшить жизнь жителей Всеволожского района и близлежащих территорий, но вместе с тем вызывает множество проблем и опасностей.

Что такое КАД-2 и зачем она нужна?

КАД-2 — это вторая кольцевая дорога, которая должна пройти по Ленинградской области, разгрузить существующую КАД и улучшить транспортную связь между Петербургом и пригородами.

Протяженность трассы — около 348 километров, она соединяет важные магистрали, такие как М-11 «Нева», и создает новый транспортный коридор.

Какие изменения ждут Всеволожский район?

На развитие транспортной занятости Всеволожского района в ближайшие пять лет выделено около 62 миллиардов рублей.

Деньги пойдут не только на строительство КАД-2, но и на реконструкцию уже существующих дорог, которые давно необходимы в обновлении.

Планируется строительство КАД-2 с продлением обхода Мурино в сторону Кузьмолово, а также создание объезда Всеволожска.

А также пройдет реконструкция «Дороги жизни» до поворота на Щеглово и благоустройство участка до станции Романовка. Основные дороги, которые ведут к КАД-2, тоже будут расширены.

Почему проект КАД-2 вызывает споры?

Несмотря на очевидные преимущества, проект КАД-2 вызывает беспокойство у жителей и властей Ленинградской области.

Главная проблема — дороги проходят слишком близко к охраняемым территориям, историческим памятникам и жилым домам.

Жители Токсово, Лесколово и другие поселки жалуются на сложности с регистрацией земель и земельных участков, а также боятся, что их земли изымут под строительство.

Экологи и местные активисты предупреждают, что дорога может нанести серьезный вред уникальной экосистеме токсовских озер, перекрыть лесные источники и коснуться природного парка «Приневский».

Инициативные группы предложили альтернативные маршруты, которые позволят сохранить природную зону и сократить дороги, пишет Фонтанка.

Власти Ленобласти тоже осторожно подходят к вопросу.

Заместитель председателя правительства Евгений Барановский направил в Минтранс письмо с отказом согласовать участок КАД-2 от М-11 до Кузьмолово, чтобы защитить природу и историческое наследие.

Что будет дальше?

Сейчас проект КАД-2 находится на стадии обсуждения и проектирования. Власти Петербурга и Ленобласти проводят исследования, пытаясь найти компромисс.

Если удастся согласовать маршрут и реализовать проект, КАД-2 станет мощным транспортным коридором, который улучшит связь между Петербургом и областью.

Важно, чтобы при внедрении КАД-2 учитывались интересы населения, экология и долгосрочное устойчивое развитие территории. И как будет решен этот вопрос, покажет только время.