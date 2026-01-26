Как доехать на электричке до Петергофа?

Добраться до Петергофа на электричке — один из самых удобных и бюджетных способов. Отправляются поезда с Балтийского вокзала (станция метро «Балтийская»). Вам нужны электрички, идущие в сторону Ломоносова (Ораниенбаум‑1) или Калище: они обязательно делают остановку на станции Новый Петергоф.

Когда ехать?

Электрички ходят часто: первые составы отправляются уже в 05:40, а интервал между рейсами составляет в среднем 20 минут (по вечерам — около 15 минут). Это значит, что спланировать поездку можно практически на любое удобное время.

Сколько времени займёт дорога?

От Балтийского вокзала до Нового Петергофа — примерно 35–40 минут. Если выберете «Ласточку», сэкономите всего 3–5 минут, зато заплатите чуть больше: комфорт в виде мягких кресел и биотуалета обойдётся дороже обычного билета.

Сколько стоит проезд?

Билет до станции Новый Петергоф стоит около 70 рублей, до Старого Петергофа — чуть дороже, примерно 80 рублей. Купить его можно прямо перед отправлением в кассе или через приложение «РЖД Пассажирам».

Что дальше?

Выйдя на станции Новый Петергоф, вы окажетесь в 20 минутах ходьбы от Колонистского парка и в получасе — от Большого дворца. Если не хочется идти пешком, на привокзальной площади есть остановка: садитесь на автобусы № 351Б, 351А или 350 — через 20 минут они доставят вас прямо к дворцу.

