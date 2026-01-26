Городовой / Полезное / Россиянка научилась убирать профессиональнее клинеров и раскрыла восьмиступенчатую систему в Сети: делюсь с вами
Россиянка научилась убирать профессиональнее клинеров и раскрыла восьмиступенчатую систему в Сети: делюсь с вами

Опубликовано: 26 января 2026 18:30
 Проверено редакцией
Россиянка научилась убирать профессиональнее клинеров и раскрыла восьмиступенчатую систему в Сети: делюсь с вами
Фото: Городовой.ру

Генеральная уборка часто превращается в утомительный марафон, отнимающий весь день. Оказывается, можно навести идеальный порядок гораздо быстрее, если действовать не хаотично, а по чёткому плану, которым пользуются клининговые компании. Их секрет — система из восьми последовательных шагов.

Этапы идеальной уборки

1. Подготовка. Начните с проветривания всех комнат и сбора разбросанных вещей по местам.

2. Текстиль. Снимите шторы и занавески для стирки. Пока они чистятся, вы успеете помыть окна и протереть стены от пыли.

3. Пыль. Влажной микрофибровой тряпкой обработайте все поверхности, включая полки и декоративные предметы.

4. Мягкая мебель. Пропылесосьте диваны и кресла, для глубокой очистки используйте пароочиститель или функцию моющего пылесоса.

5. Кухня. Перейдите на кухню: вымойте шкафы снаружи и внутри, очистите холодильник, вытяжку и плиту.

6. Санузел. Тщательно отмойте ванную комнату и туалет с использованием дезинфицирующих средств.

7. Полы. В самом конце подметите и вымойте полы во всей квартире, двигаясь от дальних комнат к выходу.

Следуя этому порядку, вы не будете тратить время на повторные действия и сможете поддерживать чистоту системно и без усталости.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
