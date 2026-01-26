Похититель времени для волос: учёные раскрыли секрет, как обмануть седину

Ученые отмечают, что появление седины раньше времени может быть связано с продолжительным напряжением и нехваткой в организме антиоксиданта глутатиона.

Во время стресса в крови возрастает концентрация адреналина, который преобразуется затем в перекись водорода.

Если уровень глутатиона низкий, перекись начинает скапливаться в волосяных луковицах и осветляет их изнутри, вызывая седину.

«Повышение уровня антиоксидантов, таких как глутатион, вероятно, принесёт пользу при преждевременном поседении, борясь с окислительным повреждением клеток, вырабатывающих пигмент, называемых меланоцитами», — отмечается в публикации The Post, сообщает 78.ru.

Чтобы поддерживать достаточный запас глутатиона, специалисты советуют включать в рацион определённые продукты.

К ним относятся брокколи, шпинат, авокадо, чеснок, яйца, орехи и нежирное мясо. Помимо этого, рекомендуется свести к минимуму употребление алкоголя, не курить и стараться снижать уровень стресса.

В то же время наследственность остаётся ведущей причиной раннего осветления волос, независимо от других факторов.

Добавки с глутатионом, по словам экспертов, не показывают убедительных результатов и не могут гарантировать возвращение естественного цвета волос.

Однако правильное питание и здоровый образ жизни способны замедлить процесс поседения и благоприятно влиять на волосы в целом.

Ранняя седина не всегда свидетельствует только о возрасте или наследственности. В ряде случаев она может указывать на внутренние изменения в организме.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».