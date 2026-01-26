Городовой / Город / Похититель времени для волос: учёные раскрыли секрет, как обмануть седину
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В Петербурге появятся «Серебряные центры»: где откроются островки молодости Город
Вся правда о новом лимите: почему закон о животных в квартирах невозможно применить к россиянам Общество
Россиянка научилась убирать профессиональнее клинеров и раскрыла восьмиступенчатую систему в Сети: делюсь с вами Полезное
Как доехать на электричке до Петергофа? Вопросы о Петербурге
Дмитрий Певцов открыл неожиданный секрет счастливой семейной жизни с Ольгой Дроздовой Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Здоровье
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Похититель времени для волос: учёные раскрыли секрет, как обмануть седину

Опубликовано: 26 января 2026 19:00
 Проверено редакцией
Похититель времени для волос: учёные раскрыли секрет, как обмануть седину
Похититель времени для волос: учёные раскрыли секрет, как обмануть седину
Городовой ру

Ученые отмечают, что появление седины раньше времени может быть связано с продолжительным напряжением и нехваткой в организме антиоксиданта глутатиона.

Во время стресса в крови возрастает концентрация адреналина, который преобразуется затем в перекись водорода.

Если уровень глутатиона низкий, перекись начинает скапливаться в волосяных луковицах и осветляет их изнутри, вызывая седину.

«Повышение уровня антиоксидантов, таких как глутатион, вероятно, принесёт пользу при преждевременном поседении, борясь с окислительным повреждением клеток, вырабатывающих пигмент, называемых меланоцитами», — отмечается в публикации The Post, сообщает 78.ru.

Чтобы поддерживать достаточный запас глутатиона, специалисты советуют включать в рацион определённые продукты.

К ним относятся брокколи, шпинат, авокадо, чеснок, яйца, орехи и нежирное мясо. Помимо этого, рекомендуется свести к минимуму употребление алкоголя, не курить и стараться снижать уровень стресса.

В то же время наследственность остаётся ведущей причиной раннего осветления волос, независимо от других факторов.

Добавки с глутатионом, по словам экспертов, не показывают убедительных результатов и не могут гарантировать возвращение естественного цвета волос.

Однако правильное питание и здоровый образ жизни способны замедлить процесс поседения и благоприятно влиять на волосы в целом.

Ранняя седина не всегда свидетельствует только о возрасте или наследственности. В ряде случаев она может указывать на внутренние изменения в организме.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью