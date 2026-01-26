Дмитрий Певцов открыл неожиданный секрет счастливой семейной жизни с Ольгой Дроздовой

Дмитрий Певцов рассказал о семейной жизни с Ольгой Дроздовой, отметив, что вместе они уже 35 лет. Он признался, что часто удивляется таланту жены и учится у нее.
По словам Певцова, наблюдать за игрой Дроздовой на сцене для него всегда неожиданно и волнительно.
Актер поделился впечатлением о спектакле, в котором Ольга Дроздова подчеркнула, что у артистов был собственный фронт во время Великой Отечественной войны.
Он обратил внимание на сцену, где актеры слушали новость о взятии Кенигсберга.
Народный артист России подчеркнул, что считает свою жену очень веселым человеком. Он рассказал, что смеется на протяжении всех 35 лет брака.
