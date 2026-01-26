Городовой / Полезное / Идеальный нерезиновый сырник: изменил классический рецепт, теперь всегда угощаю семью нежным десертом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В Петербурге появятся «Серебряные центры»: где откроются островки молодости Город
Вся правда о новом лимите: почему закон о животных в квартирах невозможно применить к россиянам Общество
Похититель времени для волос: учёные раскрыли секрет, как обмануть седину Город
Россиянка научилась убирать профессиональнее клинеров и раскрыла восьмиступенчатую систему в Сети: делюсь с вами Полезное
Как доехать на электричке до Петергофа? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Здоровье
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Идеальный нерезиновый сырник: изменил классический рецепт, теперь всегда угощаю семью нежным десертом

Опубликовано: 26 января 2026 17:30
 Проверено редакцией
сырники
Идеальный нерезиновый сырник: изменил классический рецепт, теперь всегда угощаю семью нежным десертом
Фото: Городовой.ру

Аппетитные, нежные сырники, которые тают во рту, — мечта любой хозяйки. Но часто вместо ожидаемой мягкости получаются плотные, «резиновые» лепёшки. Вкусное блюдо портят всего две распространённые ошибки, которые многие допускают неосознанно.

Ошибка 1: Слишком много муки

Главная причина жёсткости — переизбыток муки. Её часто сыплют в тесто, чтобы связать лишнюю влагу из творога. Однако большое количество муки делает массу плотной, а готовые сырники — тяжёлыми и упругими. Кладьте муку минимально, ровно столько, чтобы тесто просто перестало липнуть к рукам.

Ошибка 2: Слишком влажный творог

Вторая ошибка напрямую связана с первой. Если творог слишком «мокрый», хозяйка инстинктивно добавляет больше муки, чтобы исправить консистенцию. Это порочный круг. Правильнее сначала избавиться от лишней жидкости: откиньте творог на марлю или сито и дайте стечь сыворотке. Используйте творог средней жирности и зернистой структуры — он идеально подходит для сырников.

Устранив эти две проблемы, вы навсегда забудете о «резиновых» сырниках и получите воздушное, нежное блюдо, которое понравится всей семье.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью