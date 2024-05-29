Как обманывают туристов в дьюти-фри: выгода получается сомнительной

Для многих туристов посещение дьюти-фри — магазина беспошлинной торговли — является чуть ли не любимой частью путешествия. Считается, что крепкие напитки, сладости и косметика стоят здесь в разы дешевле, ведь на них нет пошлин и налогов, поскольку товар расположен в пограничных пунктах и сразу же покидает пределы страны после продажи.

Но на деле товары здесь не такие уж выгодные, а сами магазины нередко хитрят, чтобы нажиться на покупателях. Вот три нюанса, о которых стоит знать каждому путешественнику.

Завышенные цены

Отсутствие налога и пошлин — еще не гарантия выгодной цены. Многие туристы отмечают, что тот же парфюм в сетевых магазинах в России стоит гораздо дешевле. В дьюти-фри же на парфюмерию и другую косметику значительно завышают ценник, особенно в последние годы. Так что особо сэкономить не удастся.

Выбор валюты

В российском дьюти-фри покупатель может выбрать, как он хочет расплатиться: рублями, долларами или евро. И эта система далеко не всегда работает в пользу клиента. Дело в том, что при перерасчете здесь действует свой внутренний курс. Так что если цена указана, например, в евро, а вы хотите расплатиться рублями, не удивляйтесь, что к текущему курсу вам прибавят еще около 10-15 процентов.

Акции

Часто магазины устраивают различные акции, по типу «‎купи два товара, получи третий в подарок». Покупателю это предложение кажется выгодным, но на деле он просто совершает импульсивную покупку, переплачивая за ненужный товар. Учитывая, что в последнее время цены и так не низкие, то вместо экономии получается просто лишняя трата денег.



В каких странах самые выгодные магазины дьюти-фри

Один из таких беспошлинных магазинов находится в международном аэропорту Дубая. Несмотря на то, что город сам по себе далеко не дешевый, цены здесь приятно радуют. Часто можно встретить большие скидки, а персонал очень приветлив. Многие из них говорят по-русски, но ничего удивительного тут нет — в аэропорты ОАЭ часто нанимают узбеков, которые хорошо знают язык.

Также туристы любят дьюти-фри в аэропорту Хитроу в Лондоне. Здесь эксклюзивные коллекции косметики и аксессуаров оказываются даже быстрее, чем в официальных магазинах. При этом цена и правда ниже.

А в плане ассортимента очень отличается аэропорт Шанги в Сингапуре. Помимо косметики, парфюмерии и спиртного здесь очень много аутентичных сувениров и предметов декора, так что проблем с подарками близким точно не возникнет, пишет портал Chip Travel.

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