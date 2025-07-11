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11 июля в истории Петербурга: от освящения Петропавловского собора до прибытия Ворошилова — что произошло в этот день

Опубликовано: 11 июля 2025 08:02
Лампы Лодыгина, Ворошилов и Петропавловский собор
11 июля в истории Петербурга: от освящения Петропавловского собора до прибытия Ворошилова — что произошло в этот день
Городовой ру

Знаковые даты, оставившие след на мировой истории.

11 июля — день, оставивший свой след в истории Петербурга. Происходили важные события, повлиявшие на жизнь города, страны и даже мира.

1733: освящение Петропавловского собора

11 июля 1733 года был освящен Петропавловский собор. На торжествах по этому случаю присутствовала императрица Анна Иоанновна.

Собор стал памятником российской воинской славы, здесь стали хранить военные трофеи отечественных войск.

Кроме того, Петропавловский собор стал усыпальницей русских монархов.

Ангел, водруженный на шпиль собора, до сих пор является символом города.

1874: лампа Лодыгина

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», в1874 году Александр Лодыгин получил патент на изобретение лампы накаливания.

На приоритет изобретения лампочки претендовали многие ученые, но именно Лодыгин первым выиграл «патентный процесс», где главными составляющими была колба с откаченным воздухом и угольный стержень внутри.

Причем сделал он это за шесть лет до подобных работ Эдисона.

Именно Александр Николаевич первым занялся освещением зданий и улиц Санкт-Петербурга.

1941: прибытие Ворошилова

В 1941 году по прямому приказу Иосифа Сталина в Ленинград прибыл маршал Климент Ворошилов. Он возглавил Главное командование Северо-Западного направления.

Многие историки считают, что именно из-за его невысокой компетентности была допущена блокада Ленинграда.

Великий полководец Георгий Жуков писал, что «он, в сущности, был дилетантом в военных вопросах».

11 июля — день, вместивший в себя и славные страницы истории Петербурга, и трагические события, оставившие неизгладимый след.

Автор:
Ксения Пронина
Город
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