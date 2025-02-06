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Как петербуржцам оформить Пушкинскую карту: пошаговая инструкция

6 февраля 2025 20:02
Пушкинская карта
Как петербуржцам оформить Пушкинскую карту: пошаговая инструкция
Городовой ру

Нужно выполнить всего четыре простых шага.

В Санкт-Петербурге, как и по всей России, действует масштабный проект «Пушкинская карта», предоставляющий молодежи в возрасте от 14 до 22 лет возможность за счет государства посещать культурные мероприятия. На Пушкинскую карту ежегодно перечисляют 5000 рублей, которые можно потратить на походы в театры, кино, музеи и на выставки. Как же ее получить?

Пошаговая инструкция по оформлению

Чтобы оформить карту и начать ей пользоваться, необходимо выполнить несколько простых шагов:

  1. Убедитесь, что у вас есть подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». Если учетной записи нет, необходимо ее оформить и подтвердить;
  2. Скачайте приложение «Госуслуги. Культура» и войдите в него, используя свою учетную запись на портале «Госуслуги»;
  3. Подтвердите Пушкинской карты в приложении. После этого вы станете владельцем именной виртуальной карты;
  4. По желанию можно получить пластиковую карту платежной системы «Мир» можно в отделении банка-партнера программы, предъявив документ, удостоверяющий личность (паспорт или СНИЛС).

Выбор мероприятий и покупка билетов

Афиша мероприятий, доступных для посещения по Пушкинской карте, представлена в приложении «Госуслуги. Культура» и на сайте Культура.РФ. Это позволяет легко выбрать интересующие события и спланировать свой досуг.

Приобрести билеты на мероприятия можно как онлайн, так и в кассах организаторов. При онлайн-покупке именные билеты будут отправлены на вашу электронную почту. При покупке в кассе необходимо предъявить Пушкинскую карту.

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Автор:
Юлия Степанова
Город Санкт-Петербург
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