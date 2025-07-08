От самостроя к сносу: что появится на месте спортивного комплекса Sport Palace на Крестовском острове

На Крестовском острове наконец начали сносить скандальный спортивный комплекс Sport Palace, который уже несколько лет был в центре судебных разбирательств и общественного внимания.

Рассказываем, что это за история и почему здание, когда-то считавшееся элитным спортклубом, превратилось в заброшку.

Что такое Sport Palace и как все начиналось

Sport Palace — это не просто спорткомплекс, а целая современная усадьба с тренажерными залами, бассейнами, теннисными кортами, фитнес-клубом, школой йоги и даже рестораном.

Он открылся в конце 2011 года на Крестовском острове, в Приморском парке Победы — одном из самых красивых и экологичных районов Петербурга.

Почему здание признали самостроем

Строительство комплекса началось еще в середине 2000-х годов, на бумаге Sport Palace был заявлен как временное сооружение, но по факту — капитальное здание площадью около 10 тысяч квадратных метров.

Проблема в том, что комплекс построили без полного согласования с городскими властями и без разрешения на ввод в эксплуатацию.

Более того, здание оказалось на территории памятника архитектуры — Приморского парка Победы, что требовало особого подхода и строгих согласований.

Комитет по охране памятников (КГИОП) сначала выдал разрешение на детскую теннисную школу, но потом отказался принимать здание из-за существенных отклонений от проекта — высота увеличилась, изменились этажи и фасады.

В итоге суд признал Sport Palace самовольной постройкой и обязал снести его еще в 2016 году, но демонтаж постоянно откладывали.

Борьба за спорткомплекс и пожар

В 2021 году здание отключили от канализации, опечатали, и посетителей попросили покинуть комплекс. Однако снос так и не начался, а здание постепенно пришло в упадок.

В сентябре 2024 года в заброшенном Sport Palace произошел крупный пожар, который уничтожил значительную часть комплекса.

Как проходит снос сейчас

Сейчас сносом занимаются сотрудники комитета по контролю за имуществом и подведомственного учреждения, которые стараются минимизировать вред для окружающей среды и жителей района, пишет Фонтанка.

После сноса комитет планирует взыскать с бывшего собственника все затраты на демонтаж, а комитет по благоустройству займется восстановлением зеленых насаждений на месте комплекса.

Новый этап развития Крестовского острова: «Бассейн у Флагштока»

Пока Sport Palace уходит в прошлое, на Крестовском острове появляется новая современная спортивная инфраструктура.

28 июня 2025 года здесь официально открылся уникальный всесезонный открытый бассейн — «Бассейн у Флагштока», расположенный прямо в акватории Финского залив.

Это первый в России открытый бассейн, который работает круглый год и находится непосредственно в городской набережной.