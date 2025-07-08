Перекресток с характером: в чем необычность петербургских Пяти углов?

Есть в Петербурге перекресток, чье название известно каждому, а необычная геометрия и знаменитый дом делают его одним из самых узнаваемых символов города.

Санкт-Петербург полон мест, которые имеют свои неофициальные, но прочно укоренившиеся в народе имена. Одно из таких — «Пять углов».

Это не просто пересечение улиц, это точка на карте города, овеянная легендами, ставшая вдохновением для поэтов и писателей, и, конечно, привлекающая внимание своей необычной формой.

Сердце «Пяти углов» — Дом с башенкой

Главная архитектурная доминанта этого перекрестка, благодаря которой он и обрел свою славу, — это элегантный доходный дом с изящной башенкой, расположившийся на углу Загородного проспекта и улицы Рубинштейна.

Построенный в 1913–1914 годах по проекту архитектора А. Л. Лишневского в стиле неоклассицизма, этот дом выглядит совершенно особенным.

Его угловая часть, увенчанная небольшой башенкой, придает всему перекрестку уникальный, запоминающийся силуэт. Он словно маяк в городском пейзаже, указывающий на это необычное место.

Неудивительно, что этот дом становился домом для известных людей, например, здесь жили Лидия Чуковская и Матвей Бронштейн, у которых бывала Анна Ахматова, а сегодня в башенке располагается мастерская художника.

Свидетель эпох — история перекрестка

Сам перекресток существует с 1760-х годов, повидав на своем веку множество изменений. Рядом с домом Лишневского стоят и другие здания с богатой историей.

Например, напротив находится дом В. П. Капниста, построенный еще в XVIII веке. А на углу Загородного и улицы Ломоносова располагалось здание, куда в 1800 году переехало первое в России Коммерческое училище для купеческих детей — важный образовательный центр своей эпохи.

Таким образом, «Пять углов» — это не просто точка на карте, а место, где переплелись разные эпохи и судьбы.

Литературные маршруты и музыкальные посвящения — «Пять углов» в культуре

«Пять углов» не только привлекают своей архитектурой и историей, но и занимают особое место в культурном коде Петербурга. Этот перекресток упоминается в великих произведениях русской литературы — в романах Достоевского «Идиот» и «Преступление и наказание», а также в «Докторе Живаго» Бориса Пастернака.

Его образ вдохновлял музыкантов: о нем поют Владимир Высоцкий, группы «Чиж & Co», «Алиса», «Звери», рэп-исполнитель Гарри Топор.

Само название стало символом, настолько сильным, что его использовали фотоателье, музыкальные группы и даже подростковая газета.

Все это подчеркивает: «Пять углов» — это не просто географическая точка, а живая часть петербургской истории и культуры, место, где реальность и искусство неразрывно связаны.