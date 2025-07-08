RuStore на iPhone: что изменится для российских пользователей

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу новый закон, который обязует Apple разрешить установку российского магазина приложений RuStore на свои смартфоны и планшеты.

Это значит, что владельцы iPhone и iPad наконец смогут свободно устанавливать и обновлять приложения из RuStore, а не только из App Store, как это было раньше.

Соответствующий закон подписал Владимир Путин, пишут РИА Новости.

Почему это важно для пользователей и разработчиков

Дело в том, что до сих пор Apple жестко ограничивала возможность установки приложений из сторонних источников на свои устройства.

В России это создавало проблемы для отечественных разработчиков и пользователей, особенно когда речь шла о важных сервисах, например, банковских приложениях, которые были удалены из App Store.

Теперь эти приложения смогут вернуться на iPhone через RuStore, что значительно расширит выбор для пользователей.

Что запрещает новый закон

Закон запрещает Apple и другим производителям гаджетов создавать любые препятствия для установки и обновления программ из RuStore.

Это включает запрет на блокировку работы приложений, навязывание ценовой политики разработчикам и ограничение способов оплаты внутри приложений.

Если устройство будет мешать работе RuStore или приложениям из него, это будет считаться недостатком товара, и пользователь сможет требовать замену, ремонт или возврат денег.

RuStore наравне с App Store

Производители обязаны обеспечить, чтобы RuStore был доступен наравне с другими магазинами приложений — его иконка должна быть видна и легко доступна, а обновления — происходить автоматически.

Это сделано для того, чтобы RuStore не был «второсортным» вариантом, а полноценной альтернативой App Store.

Как это делают в мире

Интересно, что подобные меры уже приняты в Евросоюзе: с iOS 17.4 пользователи там могут устанавливать приложения не только из App Store, но и из других источников.

Россия теперь идет по похожему пути, требуя от Apple сделать iOS в стране более открытой и справедливой для российских разработчиков.

Что дальше — реакция Apple и перспективы

Пока неясно, как Apple отреагирует на новый закон и будет ли соблюдать его в полной мере. Но эксперты считают, что у компании есть технические возможности для интеграции RuStore.

Осенью появится новая модель

Ранее сообщалось, что до выхода iPhone 17 осталось меньше трех месяцев, поэтому по всему миру заметно снижаются цены на iPhone 16.

Крупные онлайн-магазины в США, Великобритании, Индии и других странах предлагают эти смартфоны с ощутимыми скидками.

Поэтому все актуальнее вопрос об установке на гаджет RuStore. Желание сохранить рынок в России может подтолкнуть Apple к выполнению новых требований.