«Нервы на пределе»: как курилка в петербургском аэропорту стала символом проблем в петербургском аэропорту

История курительной комнаты в аэропорту Пулково за последнюю неделю превратилась в настоящий сериал. Сначала ее сделали платной, вызвав волну возмущения, а теперь, «по многочисленным просьбам», она вновь стала бесплатной.

Но радость пассажиров была недолгой.

Курилка — символ хаоса в Пулково?

Новость о бесплатном входе в курительную комнату появилась на фоне сложной ситуации в аэропорту: многочисленных задержек рейсов и нервозной обстановки.

«Просим соблюдать порядок. Напоминаем, что курительная комната рассчитана на единовременное посещение шести человек», — сообщили в пресс-службе.

Перекур окончен: Курилку закрывают

Однако сразу после этого заявления было принято решение закрыть курительную зону на ремонт. Сроки пока не известны, причина — необходимость в ремонте.

Народный гнев и ирония

В социальных сетях петербуржцы не упустили возможности пошутить над ситуацией.

«Учитывая количество задержек, свои деньги она (курилка) явно отбила)», — иронизируют пользователи.

«Не до 500 руб уже, у людей нервы на пределе», – добавляют другие.

Некоторые предполагают, что платный вход ввели, чтобы окупить затраты на ремонт.

«Ее же и сделали платной потому что сильно потратились на ремонт», — недоумевают горожане.

Депутат Сергей Боярский предложил уволить автора идеи платной курилки в Пулково.

«Петербург на всю страну гремит с этой никчемной, позорной историей. Особенно в это время, когда рейсы задерживаются на огромное количество часов и люди всю ночь там находятся», — сказал парламентарий.

Так или иначе, курительная комната в Пулково стала символом неразберихи и перемен, а ее дальнейшая судьба пока остается неясной.