«Нервы на пределе»: как курилка в петербургском аэропорту стала символом проблем в петербургском аэропорту

История курительной комнаты в аэропорту Пулково за последнюю неделю превратилась в настоящий сериал. Сначала ее сделали платной, вызвав волну возмущения, а теперь, «по многочисленным просьбам», она вновь стала бесплатной.
Но радость пассажиров была недолгой.
Курилка — символ хаоса в Пулково?
Новость о бесплатном входе в курительную комнату появилась на фоне сложной ситуации в аэропорту: многочисленных задержек рейсов и нервозной обстановки.
«Просим соблюдать порядок. Напоминаем, что курительная комната рассчитана на единовременное посещение шести человек», — сообщили в пресс-службе.
Перекур окончен: Курилку закрывают
Однако сразу после этого заявления было принято решение закрыть курительную зону на ремонт. Сроки пока не известны, причина — необходимость в ремонте.
Народный гнев и ирония
В социальных сетях петербуржцы не упустили возможности пошутить над ситуацией.
«Учитывая количество задержек, свои деньги она (курилка) явно отбила)», — иронизируют пользователи.
«Не до 500 руб уже, у людей нервы на пределе», – добавляют другие.
Некоторые предполагают, что платный вход ввели, чтобы окупить затраты на ремонт.
«Ее же и сделали платной потому что сильно потратились на ремонт», — недоумевают горожане.
Депутат Сергей Боярский предложил уволить автора идеи платной курилки в Пулково.
«Петербург на всю страну гремит с этой никчемной, позорной историей. Особенно в это время, когда рейсы задерживаются на огромное количество часов и люди всю ночь там находятся», — сказал парламентарий.
Так или иначе, курительная комната в Пулково стала символом неразберихи и перемен, а ее дальнейшая судьба пока остается неясной.