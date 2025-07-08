Тайны Медного всадника: почему Петербург верит, что Петр защищает его?

В самом сердце парадного Петербурга, на Сенатской площади, застыл в бронзе великий преобразователь России, и многие верят – пока он здесь, его детище под надежной защитой.

Есть в Санкт-Петербурге памятники, которые являются не просто произведениями искусства, но и настоящими символами города, овеянными множеством легенд.

Таким, безусловно, является «Медный всадник» – величественный монумент Петру I, взметнувшийся на своем коне над Невой.

Инициированный Екатериной II и созданный гениальным французским скульптором Этьеном Морисом Фальконе, он получил свое бессмертное имя благодаря Александру Сергеевичу Пушкину.

Но помимо официальной истории, монумент окутан плотной завесой преданий, многие из которых связывают Петра с защитой и судьбой города.

Мастер и его вдохновение — явление Петра?

Для Этьена Фальконе работа над памятником Петру стала делом всей жизни. Прибыв в Россию в 1766 году, он с головой погрузился в изучение образа царя, собирая материалы, встречаясь с людьми, знавшими императора лично.

Легенды гласят, что в поисках идеального образа Фальконе даже провел ночь в спальне Петра в Летнем саду. И вот тогда, в тишине царских покоев, к нему явился дух самого Петра Великого.

В этом мистическом сне скульптор дал обет служить государю верой и правдой и создать памятник, достойный его величия.

Постамент из легенд — гром-камень и Валун Конь

Выбор постамента для «Медного всадника» стал отдельной эпопеей. Фальконе мечтал установить Петра на огромной скале, символизирующей волну, выход России к морю.

Найти такую глыбу казалось невозможным, но объявлению в газете откликнулся строитель Семен Вишняков. Ему, по преданию, указал путь юродивый. Недалеко от Лахты лежал расколотый молнией гранитный утес, прозванный крестьянами Гром-камнем.

Молва говорила, что Петр I сам не раз поднимался на него во время Северной войны, чтобы обозревать окрестности.

С этим местом связана еще одна, более древняя легенда. Некогда валун назывался Конь, и местные жители приносили ему жертвы, чтобы задобрить нечистую силу, которая, якобы, использовала этот камень как проход в иной мир.

Лишь приход инока Арсения в XIV веке и освящение камня изгнали бесов.

Они улетели на выборгский берег, превратились в ворон и поселились на другой скале, по форме напоминающей коня. И возможно, именно на этот валун указал Вишняков, предложив его для памятника. Так легенды овеяли не только фигуру царя, но и основание монумента.

На верном коне — загадка Лизетты

Конь под Петром – это не просто безымянное животное, а, согласно преданию, его любимая бурая кобыла Лизетта. Купленная царем после Великого посольства за немалые деньги, она была «лошадью одного хозяина», слушалась Петра беспрекословно, но доставляла немало хлопот конюхам.

Интересно, что имя Лизетта кажется необычным для кобылы, и говорят, Петр назвал ее в честь некоей девушки при Саксонском дворе, с которой у него, возможно, была связь.

Лизетта прослужила царю около десяти лет, а после смерти Петра ее чучело было изготовлено и, по преданию, хранится по сей день в Зоологическом музее.

Символ и пророчества — всадник Апокалипсиса и Божественная воля

С момента открытия в 1782 году «Медный всадник» стал объектом различных интерпретаций. Петербургские старообрядцы увидели в нем «Всадника Апокалипсиса», символ петровских преобразований, которые они считали отступлением от истинной веры и исполнением библейских пророчеств о конце света.

Другая легенда рассказывает о самом Петре, который, якобы, на месте будущего памятника перепрыгивал Неву на коне, восклицая: «Все Божье и мое!»

Дважды он успешно совершал прыжок, но на третий раз оговорился: «Все мое и Божье!», поставив себя выше Бога. За это, по одной версии, он окаменел на коне, став памятником.

По другой – свалился в воду, тяжело заболел и после выздоровления никогда больше не позволял себе или кому-либо богохульствовать. Эти легенды добавляют памятнику мистический и морализаторский смысл.

Детали со смыслом — змея и противостояние

Важная деталь скульптуры – змея, которую топчет копыто коня. Изначально она служила третьей точкой опоры для равновесия композиции и была выполнена не Фальконе, а русским скульптором Федором Гордеевым.

Но и змея обросла легендой: якобы, во время приступа лихорадки Петру почудились наступающие шведы, он вскочил на коня и бросился к Неве. Но тут выползла змея, обвила ноги коня и удержала его от рокового прыжка в воду, спасая царя.

Есть и легенда-сравнение, связывающая памятник с врагами Петра. Говорят, Петр указывает рукой в сторону Швеции, своего главного противника. А в Стокгольме стоит памятник шведскому королю Карлу XII, главному сопернику Петра, который указывает рукой в сторону Санкт-Петербурга, словно продолжая вечное противостояние.

Главная легенда — хранитель города

Но, пожалуй, самая сильная и пронзительная легенда о «Медном всаднике» связана с его ролью защитника города. В 1812 году, когда над Петербургом нависла угроза вторжения Наполеона, император Александр I хотел эвакуировать статую Петра.

Но некий майор Батурин добился встречи с князем Голицыным и рассказал свой навязчивый сон: он видел Петра на Сенатской площади, ожившего всадника, который съезжал со скалы и ехал к Каменному острову, где жил Александр I.

Встретив императора, Петр говорил: «Молодой человек, до чего ты довел мою Россию, но покуда я на месте, моему городу нечего опасаться!» Потрясенный сном, Александр I отменил решение об эвакуации.

Эта легенда укрепилась в сознании петербуржцев и во время Великой Отечественной войны.

В осажденном Ленинграде многие верили: пока «Медный всадник» и памятники великим полководцам (Суворову, Кутузову, Барклаю де Толли) стоят на своих местах, враг не войдет в город.

Так и случилось. Несмотря на страшные 900 дней блокады, Ленинград выстоял, и памятники уцелели, хотя «Медный всадник» был укрыт.