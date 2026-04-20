Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Череповца?

Опубликовано: 20 апреля 2026 12:35
 Проверено редакцией
вокзал, череповц
От Санкт-Петербурга до Череповца – около 550 километров по автомобильной трассе. 

Расстояние от Санкт-Петербурга до Череповца составляет 530–550 км в зависимости от выбранного маршрута. Это расстояние можно преодолеть на автомобиле, поезде, автобусе или с помощью других видов транспорта.

На автомобиле

Время в пути — примерно 6–8 часов в зависимости от трафика и скорости движения.

Маршрут обычно проходит по следующим трассам:

  • Начальный участок — по трассе Р-21 («Кола») до Юшково (мост через Волхов).
  • Далее — по направлению на Тихвин.
  • После Тихвина — по трассе А-114 в сторону Вологодской области.
  • В Вологодской области дорога становится более качественной, с чётким покрытием и разметкой.

На поезде

По маршруту Санкт-Петербург — Череповец курсирует несколько поездов, в том числе фирменные («Белые ночи», «Демидовский экспресс», «Новокузнецк»).

Некоторые поезда и их характеристики:

  • 014Н «Новокузнецк». Отправление с Ладожского вокзала в 13:45, прибытие в Череповец-1 в 22:06 (8 часов 21 минута в пути).
  • 072Е «Демидовский экспресс». Отправление в 16:02, прибытие в 00:49 (8 часов 47 минут).
  • 318Я «Белые ночи». Отправление в 20:38, прибытие в 06:06 (9 часов 28 минут).

Билеты можно приобрести на сайтах РЖД, TUTU, Яндекс Путешествия и других сервисах.

На автобусе

Автобусы отправляются с автовокзалов Санкт-Петербурга (например, с Автовокзала №2) и прибывают на центральный автовокзал Череповца.

Некоторые рейсы:

  • Отправление в 21:00, прибытие в 04:55 (7 часов 55 минут в пути).
  • Отправление в 21:30, прибытие в 04:30 следующего дня (7 часов).
  • Отправление в 21:45, прибытие в 05:10 (7 часов 25 минут).
