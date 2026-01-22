Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Карелии?

Расстояние от Санкт Петербурга до Карелии зависит от того, куда именно вы направляетесь: республика большая, а «точка назначения» меняет всё.

Если говорить о ближайшей границе Карелии, то до неё от Петербурга — всего около 270 км по трассе. Это примерно 3–4 часа за рулём через Приозерск и Сортавалу.

Сколько ехать до крупных городов в Карелии?

Если вы хотите попасть в конкретные места, цифры будут другими:

• до Сортавалы — около 280 км;

• до Рускеалы (знаменитого горного парка) — примерно 300 км;

• до Петрозаводска (столицы республики) — порядка 430 км, это уже 5–6 часов пути.

Конечно, всё это — по автомобильным дорогам. Если ехать поездом или автобусом, маршрут может немного отличаться, но порядок расстояний сохраняется.

Так что, собираясь в Карелию, заранее прикиньте, куда именно держите путь: от этого зависит и время в дороге, и настроение поездки.