Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Карелии?

Опубликовано: 22 января 2026 08:08
поезд, Карелия, расстояние, Рускеала, осень
Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Карелии?
Global Look Press/ Serguei Fomine

Расстояние от Санкт Петербурга до Карелии зависит от того, куда именно вы направляетесь: республика большая, а «точка назначения» меняет всё.

Если говорить о ближайшей границе Карелии, то до неё от Петербурга — всего около 270 км по трассе. Это примерно 3–4 часа за рулём через Приозерск и Сортавалу.

Сколько ехать до крупных городов в Карелии?

Если вы хотите попасть в конкретные места, цифры будут другими:
• до Сортавалы — около 280 км;
• до Рускеалы (знаменитого горного парка) — примерно 300 км;
• до Петрозаводска (столицы республики) — порядка 430 км, это уже 5–6 часов пути.

Конечно, всё это — по автомобильным дорогам. Если ехать поездом или автобусом, маршрут может немного отличаться, но порядок расстояний сохраняется.

Так что, собираясь в Карелию, заранее прикиньте, куда именно держите путь: от этого зависит и время в дороге, и настроение поездки.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
