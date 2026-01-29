Какой часовой пояс в Санкт-Петербурге?

Санкт-Петербург находится в часовом поясе UTC+3 (GMT+3, MSK — Московское стандартное время). Это означает, что время в городе опережает всемирное координированное время (UTC) на 3 часа. Переход на летнее время (DST) в Санкт-Петербурге не применяется.

Исторический контекст

До 1917 года на территории европейской части Российской империи действовало время столицы — среднее солнечное время, отсчитываемое от Пулковского меридиана, который проходил через Пулковскую обсерваторию (в 19 км от центра Санкт-Петербурга). С 1884 года, в соответствии с международным соглашением, была принята система часовых поясов с 24 зонами, где каждый пояс отличался от соседнего на 1 час (15 градусов долготы).

Современная система часовых поясов в России была введена после Октябрьской революции по указу Владимира Ленина. В 1930 году в СССР ввели «декретное время»: часы перевели на 1 час вперёд, чтобы компенсировать недостаток электроэнергии в зимний период. Этот сдвиг сохранился и после 1991 года. В 2011 году в России отменили переход на летнее время, и Санкт-Петербург, как и вся страна, остался в постоянном часовом поясе UTC+3.

