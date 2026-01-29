Байкал, Валаам и олени: какие зимние направления лидируют у туристов

Санкт-Петербург вошёл в число наиболее привлекательных направлений для зимнего отдыха. За него отдали предпочтение 17% опрошенных туристов, что позволило городу расположиться на третьей позиции.
Посетители тратили в среднем 3,4 тысячи рублей за сутки на аренду жилья, согласно данным «Суточно.ру», переданным через ТАСС.
Лидером рейтинга стал Байкал с 23% голосов. Туристы платили около 7040 рублей в сутки за проживание у самого глубокого озера мира.
Зимой на Байкале путешественники любуются замерзшей гладью, осматривают достопримечательности и развлекаются: катание на коньках на крупнейшей природной ледовой площадке планеты, поездки по льду на джипах и снегоходах, керлинг, подлёдный дайвинг, зимняя рыбалка или посещение горячих источников.
На втором месте — Карелия (17% голосов), где выделяется горный парк «Рускеала» с подсветкой Мраморного каньона и ледяных пещер.
Туристов манили также острова Кижи и Валаам, водопады, северное сияние и прогулки на оленьих упряжках; средняя стоимость жилья составила 5130 рублей в сутки.
