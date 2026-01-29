Городовой / Город / Байкал, Валаам и олени: какие зимние направления лидируют у туристов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Детям плевать на то микрозелень это или нет»: стоит ли возиться с ростками на своем подоконнике Полезное
В чем особенности питерского говора? Вопросы о Петербурге
Секрет сочных пельменей: с этим овощем в фарше сок брызжет сильнее, чем с бульоном Полезное
Инфляция в Петербурге затормозила: +22% за огурцы и дешевые турпоездки Город
Забудьте про метро в центре — вот куда надо вкладывать деньги: это второе место в списке самых выгодных локаций Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Продукты питания
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Байкал, Валаам и олени: какие зимние направления лидируют у туристов

Опубликовано: 29 января 2026 15:30
 Проверено редакцией
Байкал, Валаам и олени: какие зимние направления лидируют у туристов
Байкал, Валаам и олени: какие зимние направления лидируют у туристов
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Санкт-Петербург вошёл в число наиболее привлекательных направлений для зимнего отдыха. За него отдали предпочтение 17% опрошенных туристов, что позволило городу расположиться на третьей позиции.

Посетители тратили в среднем 3,4 тысячи рублей за сутки на аренду жилья, согласно данным «Суточно.ру», переданным через ТАСС.

Лидером рейтинга стал Байкал с 23% голосов. Туристы платили около 7040 рублей в сутки за проживание у самого глубокого озера мира.

Зимой на Байкале путешественники любуются замерзшей гладью, осматривают достопримечательности и развлекаются: катание на коньках на крупнейшей природной ледовой площадке планеты, поездки по льду на джипах и снегоходах, керлинг, подлёдный дайвинг, зимняя рыбалка или посещение горячих источников.

На втором месте — Карелия (17% голосов), где выделяется горный парк «Рускеала» с подсветкой Мраморного каньона и ледяных пещер.

Туристов манили также острова Кижи и Валаам, водопады, северное сияние и прогулки на оленьих упряжках; средняя стоимость жилья составила 5130 рублей в сутки.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью