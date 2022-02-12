Городовой / Шоу-бизнес / «Хорошо бы там и остался»: покинувшему Россию Агутину пожелали не возвращаться
«Хорошо бы там и остался»: покинувшему Россию Агутину пожелали не возвращаться

Опубликовано: 12 февраля 2022 17:43
Legion-Media

Музыкант отправился в Америку, где живет его дочь

В то время, как многие представители шоу-бизнеса жалуются на безработицу, возникшую на фоне пандемии, Леонид Агутин демонстрирует кипучую деятельность. Музыкант работает на телевидении, записывает новые песни, снимается в рекламе и занимается общественной деятельностью. А еще Агутин много путешествует.

Недавно Леонид снова посетил Майами. В своем Инстаграме певец выложил красивые снимки, сделанные из самолета во время приземления. Судя по всему, артист отправился навестить свою младшую дочку Лизу, рожденную в браке с Анжеликой Варум. Елизавета с рождения живет в США под присмотром дедушки. Родители часто ее навещают.

«Добро пожаловать в Майами!», «Ландшафт Майами ни с каким городом не перепутать», «Хорошо бы там и остался, там лучше для его творчества», «Вам пора книгу издавать „Мир из иллюминатора“», — написали фолловеры.

Оксана Иванова
Шоу-бизнес
