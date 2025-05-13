Торговый «бум» в Мурино: как открытие нового ТРК решит проблему досуга в городе под Петербургом и почему его так долго ждали

Торгово-развлекательный комплекс «Небо» в Мурино откроется 16 мая, а с 17 мая будет доступен для посетителей, сообщили на официальном сайте ТРК. Это событие станет значимым для жителей Мурино, которые долго ждали появления современного торгово-развлекательного центра с широким выбором магазинов, развлечений и услуг.

Характеристики комплекса

Как пишет «Деловой Петербург», общая площадь комплекса составляет 38,6 тыс. м2, из которых 25,7 тыс. м2 — арендопригодная. В среднем планируется, что посещать комплекс будут 22 тыс. человек в день. По состоянию на конец марта заполняемость ТРК составила 75%.

Эти цифры свидетельствуют о большом интересе со стороны арендаторов и посетителей к новому торгово-развлекательному комплексу. Большая площадь и высокая потенциальная посещаемость делают ТРК «Небо» значимым объектом для экономики Мурино и окружающих районов.

Задержка открытия и долгожданное событие для жителей Мурино

Строительство ТРК началось в 2022 году, и первоначально открытие планировалось на IV квартал 2023 года. Задержка открытия вызвала разочарование у многих жителей Мурино, которые с нетерпением ждали появления нового места для шопинга и развлечений. Однако теперь, когда открытие ТРК «Небо» стало реальностью, жители Мурино могут насладиться всеми преимуществами нового комплекса.

Ключевые арендаторы: Hoff, DDX Fitness, «Перекресток» и «Скалалэнд»

Среди крупных арендаторов — ретейлер Hoff (магазин площадью 3044 м2), фитнес-клуб DDX Fitness (2,4 тыс. м2), супермаркет «Перекресток» (2,1 тыс. м2) и семейный развлекательный центр «Скалалэнд» (1,5 тыс. м2).

Присутствие таких известных брендов говорит о высоком уровне ТРК «Небо» и его привлекательности для покупателей и арендаторов. Разнообразие представленных брендов обеспечивает широкий выбор товаров и услуг для всех категорий посетителей.

Единственный кинотеатр в Мурино

Как отметили на сайте, в ТРК откроется единственный в Мурино кинотеатр. Это станет настоящим подарком для любителей кино, которые раньше были вынуждены ездить в другие районы, чтобы посмотреть новые фильмы на большом экране. Появление кинотеатра в Мурино не только улучшит качество досуга местных жителей, но и привлечет посетителей из соседних районов.

Другие магазины и бренды

Также в ТРК откроются магазины «Детский мир», «СИН», «М.Видео», «Рив Гош», «Магнит Косметик», Askona и другие. Разнообразие представленных брендов обеспечивает широкий выбор товаров и услуг для всех категорий посетителей, от детей до взрослых, от техники до косметики.

Появление новых магазинов и брендов в Мурино повысит конкуренцию на рынке и предложит покупателям более выгодные цены и лучшее качество обслуживания.

Значение открытия ТРК «Небо» для Мурино

Открытие ТРК «Небо» имеет большое значение для развития инфраструктуры и повышения качества жизни в Мурино. Новый торгово-развлекательный комплекс создаст новые рабочие места, привлечет инвестиции в район и обеспечит местным жителям доступ к широкому спектру товаров, услуг и развлечений.

ТРК станет важным центром притяжения для жителей Мурино и окружающих районов и положительно повлияет на экономику и социальную сферу региона.

Влияние на рынок недвижимости

Открытие ТРК «Небо» может положительно повлиять на рынок недвижимости в Мурино. Появление нового торгово-развлекательного центра повысит привлекательность района для покупателей и арендаторов жилья, что может привести к росту цен на недвижимость.

Инвесторы и застройщики также могут проявить больший интерес к Мурино, что стимулирует дальнейшее развитие инфраструктуры и строительство новых жилых комплексов. В целом, открытие торгового комплекса может стать катализатором для развития Мурино как современного и комфортного района для жизни.

Ожидания жителей Мурино

Жители Мурино возлагают большие надежды на открытие ТРК. Они ожидают, что новый торгово-развлекательный комплекс решит проблему досуга в районе и обеспечит им доступ к широкому выбору товаров, услуг и развлечений. Местные жители также надеются, что открытие положительно повлияет на развитие инфраструктуры района и повысит качество жизни.