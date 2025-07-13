Клад под бронзой и взгляд на роскошь: почему памятник Екатерине II смотрит на магазин

Монумент императрице появился почти спустя столетие после ее правления.

Памятник Екатерине Великой в Санкт-Петербурге — это не просто монумент, а целая история с легендами, символами и тайнами, которые до сих пор будоражат воображение жителей и гостей города.

Как все начиналось

Идея поставить памятник Екатерине II появилась еще в первые годы ее правления, но сама императрица была против. Лишь спустя почти столетие, при Александре II, решили увековечить память о великой правительнице.

Первоначально памятник планировали установить в Царском Селе, где находится знаменитый Екатерининский дворец.

Но в итоге место выбрали гораздо ближе к центру Петербурга — на Александринской площади (сейчас площадь Островского), рядом с Александринским театром и Публичной библиотекой, учрежденной при Екатерине.

Кто создавал и как выглядел памятник

Работу поручили известному скульптору Михаилу Микешину, который уже прославился монументом «Тысячелетие России» в Новгороде.

Проект памятника несколько раз переделывали, чтобы он соответствовал столичному размаху. В итоге монумент получился внушительным: высота — почти 15 метров, из них 4,2 метра занимает сама статуя Екатерины, а остальное — гранитный постамент в форме колокола.

На постаменте расположены бронзовые фигуры девяти выдающихся деятелей ее эпохи — таких как Суворов, Потёмкин, Румянцев, Державин и другие.

Место и символика

Памятник стоит так, что Екатерина смотрит прямо на магазин Елисеевых — место, которое в народе считалось символом роскоши и недоступности. За ее спиной — Александринский театр, символ искусства, а по бокам — Публичная библиотека и сад для отдыха.

Вокруг памятника сложилась своя народная легенда: будто бы Екатерина отвернулась от театра, а лицом стоит к более «земным» удовольствиям.

Легенда о сокровищах под памятником

Самая интересная история связана с закладкой фундамента памятника. Говорят, что вельможи и простые горожане, проходя мимо котлована, бросали туда свои драгоценности — перстни, серьги и другие ценные вещи, чтобы выразить уважение Екатерине.

Из-за этого рабочие не могли сразу продолжить строительство, потому что люди все шли и шли, чтобы оставить что-то свое, пишет сайт Kudago.

По слухам, под памятником до сих пор лежит настоящий клад. Правда это или нет — никто не знает, но история очень красивая.

Где найти памятник сегодня

Если хотите увидеть этот монумент своими глазами, выходите из метро «Гостиный двор», поверните направо в сторону Фонтанки, перейдите Садовую улицу и пройдите немного вперед.

Так перед вами откроется Екатерининский сквер с памятником в центре. Это одно из тех мест, где история, искусство и городская легенда переплетаются в одном образе.