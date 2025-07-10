Кольская сверхглубокая скважина: как советские ученые докопались до тайны Земли

Проект решили создать не для добычи нефти, а из-за научного интереса.

Кольская сверхглубокая скважина — это одна из самых удивительных страниц в истории советской и мировой науки.

Вы только представьте: люди смогли пробурить в землю более 12 километров. И этот проект не был ради добычи нефти или газа, а ради чистого научного любопытства.

Как все началось

В 1960-х годах в СССР задумались: а что если заглянуть вглубь Земли, чтобы понять, из чего она состоит на самом деле?

Ведь тогда считалось, что Земля состоит из трех слоев — коры, мантии и ядра, но где заканчивается кора и начинается мантия — никто точно не знал.

Чтобы это выяснить, решили пробурить сверхглубокую скважину. Выбрали место на Кольском полуострове в Мурманской области — там древние породы, возрастом около трех миллиардов лет, а значит, интересно было посмотреть, что под ними.

Бурение началось в 1970 году и длилось с перерывами более 20 лет. На помощь пришел уникальный бур «Уралмаш-15000», который продолжал работать на рекордных глубинах.

Что удалось узнать

К 1979 году скважина уже побила мировой рекорд, достигнув глубины почти 10 километров. К 1990 году — максимальная высота земли 12 262 метра, и это до сих пор мировой рекорд.

Ученые обнаружили много неожиданного. Например, температура в такой точке была около 220 градусов Цельсия — намного выше, чем ожидалось.

Это сильно усложняло бурение, ведь обычное оборудование просто не выдерживало таких условий, пишет сайт Большая страна.

Еще одна интересная находка — под гранитными породами не оказался ожидаемого базальта, а вместо него — трещиноватые гнейсы и вода. Это было настоящим сюрпризом, ведь считалось, что на таких глубинах воды быть не может.

Легенды и мифы

Вокруг Кольской скважины ходит много легенд. Один из наиболее известных — медицинские приборы фиксировали звуки, похожие на крики и стоны.

Из-за этого скважину прозвали «дорогой в ад». На самом деле это оказалась выдумкой — шуточной газетной статьей, приуроченной к Дню дурака. Но мифы живут своей жизнью.

Почему свернули бурение

Несмотря на успехи, бурение было очень сложным и дорогим. В 1984 году произошла крупная авария — часть оборудования застряла в скважине на расстоянии около 5 километров.

Пришлось начать заново с маленькой точки. В 1992 году, на фоне экономических трудностей, проект был окончательно закрыт.

Сегодня на месте скважины ничего особенного не увидишь — она закрыта металлической крышкой и охраняется. Власти обсуждают возможность сделать ее объектом индустриального туризма.

Почему это важно

Кольская сверхглубокая скважина — не просто рекорд. Это огромный научный шаг. Благодаря ей стало известно, что земная кора гораздо сложнее, чем думали раньше.