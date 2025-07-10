Кольская сверхглубокая скважина: как советские ученые докопались до тайны Земли

Кольская сверхглубокая скважина — это одна из самых удивительных страниц в истории советской и мировой науки.
Вы только представьте: люди смогли пробурить в землю более 12 километров. И этот проект не был ради добычи нефти или газа, а ради чистого научного любопытства.
Как все началось
В 1960-х годах в СССР задумались: а что если заглянуть вглубь Земли, чтобы понять, из чего она состоит на самом деле?
Ведь тогда считалось, что Земля состоит из трех слоев — коры, мантии и ядра, но где заканчивается кора и начинается мантия — никто точно не знал.
Чтобы это выяснить, решили пробурить сверхглубокую скважину. Выбрали место на Кольском полуострове в Мурманской области — там древние породы, возрастом около трех миллиардов лет, а значит, интересно было посмотреть, что под ними.
Бурение началось в 1970 году и длилось с перерывами более 20 лет. На помощь пришел уникальный бур «Уралмаш-15000», который продолжал работать на рекордных глубинах.
Что удалось узнать
К 1979 году скважина уже побила мировой рекорд, достигнув глубины почти 10 километров. К 1990 году — максимальная высота земли 12 262 метра, и это до сих пор мировой рекорд.
Ученые обнаружили много неожиданного. Например, температура в такой точке была около 220 градусов Цельсия — намного выше, чем ожидалось.
Это сильно усложняло бурение, ведь обычное оборудование просто не выдерживало таких условий, пишет сайт Большая страна.
Еще одна интересная находка — под гранитными породами не оказался ожидаемого базальта, а вместо него — трещиноватые гнейсы и вода. Это было настоящим сюрпризом, ведь считалось, что на таких глубинах воды быть не может.
Легенды и мифы
Вокруг Кольской скважины ходит много легенд. Один из наиболее известных — медицинские приборы фиксировали звуки, похожие на крики и стоны.
Из-за этого скважину прозвали «дорогой в ад». На самом деле это оказалась выдумкой — шуточной газетной статьей, приуроченной к Дню дурака. Но мифы живут своей жизнью.
Почему свернули бурение
Несмотря на успехи, бурение было очень сложным и дорогим. В 1984 году произошла крупная авария — часть оборудования застряла в скважине на расстоянии около 5 километров.
Пришлось начать заново с маленькой точки. В 1992 году, на фоне экономических трудностей, проект был окончательно закрыт.
Сегодня на месте скважины ничего особенного не увидишь — она закрыта металлической крышкой и охраняется. Власти обсуждают возможность сделать ее объектом индустриального туризма.
Почему это важно
Кольская сверхглубокая скважина — не просто рекорд. Это огромный научный шаг. Благодаря ей стало известно, что земная кора гораздо сложнее, чем думали раньше.