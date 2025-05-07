Ждут белый дым над Ватиканом: Петербургский католический собор готовится к молитве о новом Папе

В соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге прошла святая месса, посвященная выбору нового Папы Римского. Это событие стало откликом на конклав кардиналов, проходящий в Сикстинской капелле в Ватикане, и выражением объединенной молитвы католической общины города за избрание достойного преемника Папы Франциска.

Конклав кардиналов и процедура выбора

Как пишет ТАСС, конклав, процедура выбора нового Папы Римского, проходит в Сикстинской капелле. В нем принимают участие 135 кардиналов в возрасте до 80 лет, имеющих право голоса. Каждый из них может стать потенциальным претендентом на папский престол.

Голосование проводится ежедневно, по четыре раунда. Для избрания необходимо набрать две трети голосов. Мир узнает о результате по белому дыму, поднимающемуся из трубы Сикстинской капеллы, хорошо видимой с площади Святого Петра. Это событие является ожидаемым для всего католического мира и притягивает внимание миллионов верующих.

Петербургская месса

В соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге в день начала конклава провели специальную святую мессу. Она стала выражением духовного единства с католической церковью во всем мире и молитвы за кардиналов, принявших участие в выборе нового Папы.

Месса собрала множество верующих, молящихся за избрание достойного преемника Папы Франциска.

Память о Папе Франциске:

Смерть Папы Франциска 21 апреля 2025 года стала большим ударом для всего католического мира. Он занимал папский престол с 2013 года и за это время заслужил уважение и любовь миллионов верующих во всем мире. Папа Франциск был известен своей скромностью, милосердием и стремлением к миру.

Прощание с ним состоялось в соборе Святого Петра в Ватикане, а похороны прошли 26 апреля в базилике Санта-Мария-Маджоре — согласно его завещанию.

Память о Папе Франциске продолжает жить в сердцах верующих, а его наследие будет служить ориентиром для его преемника. Выбор нового Папы — событие мирового масштаба, которое привлекает внимание миллионов людей и задает направление для будущего католической церкви.