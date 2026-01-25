Куда бесплатно сходить в Санкт-Петербурге?

Петербург умеет радовать и без лишних трат. Здесь красота прячется в каждом переулке, а величественные панорамы доступны всем без исключения. Главное — уметь замечать.
1. Прогуляться по набережным
Невская перспектива, Английская, Университетская, Петроградская — выбирайте любую. Здесь всегда есть на что посмотреть: дворцы, мосты, корабли, закаты над Невой. Особенно волшебно у Стрелки Васильевского острова — бесплатный панорамный вид на Эрмитаж и Петропавловку.
2. Погрузиться в атмосферу дворов‑колодцев
Зайдите в парадные на Литейном, загляните в дворы на Петроградке или в районе Сенной. Эти лабиринты — отдельная вселенная Петербурга: старые лестницы, чугунные узоры, неожиданные граффити. Каждый двор — как кадр из старинного фильма.
3. Посетить бесплатные выставки и пространства:
Лофт‑проект «Этажи» (Лиговский, 74); Библиотека им. Маяковского (наб. Фонтанки, 46); Центр Михаила Шемякина (Большая Подьяческая, 18).
4. Отдохнуть в парках:
Летний сад, Парк 300‑летия, Александровский парк, Ботанический сад Петра Великого.
5. Увидеть храмы и соборы снаружи и многие изнутри:
Исаакиевский собор, Спас‑на‑Крови, Казанский собор и другие.
6. Пройтись по историческим улицам:
Невский проспект, Малая Морская, Миллионная, Рубинштейна — каждая улица хранит истории.
7. Посмотреть развод мостов
Лучшие точки: у Дворцового моста; на Стрелке Васильевского острова; с набережной у Адмиралтейства.
8. Заглянуть в университетские пространства
Например, во дворец Бобринских (Галерная, 58–60), или в аулы СПбГУ на Васильевском.
9. Найти городские арт‑объекты:
«Нос майора Ковалёва» на Вознесенском проспекте; памятник Чижику‑Пыжику у Михайловского замка; граффити и стрит‑арт в арках и дворах (например, на улице Восстания).
Совет:
- проверяйте афиши в соцсетях культурных пространств — часто объявляют о бесплатных днях или событиях;
- следите за погодой — Петербург особенно красив в солнечные дни или под лёгким снегопадом.
Главное в Петербурге — не билеты в музеи, а умение видеть красоту в деталях. Город сам становится музеем под открытым небом, и вход сюда всегда свободный.