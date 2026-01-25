Куда бесплатно сходить в Санкт-Петербурге?

Петербург умеет радовать и без лишних трат. Здесь красота прячется в каждом переулке, а величественные панорамы доступны всем без исключения. Главное — уметь замечать.

1. Прогуляться по набережным

Невская перспектива, Английская, Университетская, Петроградская — выбирайте любую. Здесь всегда есть на что посмотреть: дворцы, мосты, корабли, закаты над Невой. Особенно волшебно у Стрелки Васильевского острова — бесплатный панорамный вид на Эрмитаж и Петропавловку.

2. Погрузиться в атмосферу дворов‑колодцев

Зайдите в парадные на Литейном, загляните в дворы на Петроградке или в районе Сенной. Эти лабиринты — отдельная вселенная Петербурга: старые лестницы, чугунные узоры, неожиданные граффити. Каждый двор — как кадр из старинного фильма.

3. Посетить бесплатные выставки и пространства:

Лофт‑проект «Этажи» (Лиговский, 74); Библиотека им. Маяковского (наб. Фонтанки, 46); Центр Михаила Шемякина (Большая Подьяческая, 18).

4. Отдохнуть в парках:

Летний сад, Парк 300‑летия, Александровский парк, Ботанический сад Петра Великого.

5. Увидеть храмы и соборы снаружи и многие изнутри:

Исаакиевский собор, Спас‑на‑Крови, Казанский собор и другие.

6. Пройтись по историческим улицам:

Невский проспект, Малая Морская, Миллионная, Рубинштейна — каждая улица хранит истории.

7. Посмотреть развод мостов

Лучшие точки: у Дворцового моста; на Стрелке Васильевского острова; с набережной у Адмиралтейства.

8. Заглянуть в университетские пространства

Например, во дворец Бобринских (Галерная, 58–60), или в аулы СПбГУ на Васильевском.

9. Найти городские арт‑объекты:

«Нос майора Ковалёва» на Вознесенском проспекте; памятник Чижику‑Пыжику у Михайловского замка; граффити и стрит‑арт в арках и дворах (например, на улице Восстания).

Совет: проверяйте афиши в соцсетях культурных пространств — часто объявляют о бесплатных днях или событиях;

следите за погодой — Петербург особенно красив в солнечные дни или под лёгким снегопадом.

Главное в Петербурге — не билеты в музеи, а умение видеть красоту в деталях. Город сам становится музеем под открытым небом, и вход сюда всегда свободный.

