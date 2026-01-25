Городовой / Город / В Петербурге отбивают победу: волейбольный турнир, где мяч летит в память о снятии блокады
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Почему Вендел из «Зенита» забыл про сборы? Неожиданный пропуск и реакция клуба Город
Юная звезда Дроздова получила запрет на игры — за что ФНТР наказала талант Город
Полейте этим грядки, и тля никогда не побьет ваш урожай Полезное
В «Голливуде» пустует каждый третий зал: куда исчезли арендаторы? Город
В какие годы Санкт-Петербург был столицей России? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

В Петербурге отбивают победу: волейбольный турнир, где мяч летит в память о снятии блокады

Опубликовано: 25 января 2026 10:58
 Проверено редакцией
В Петербурге отбивают победу: волейбольный турнир, где мяч летит в память о снятии блокады
В Петербурге отбивают победу: волейбольный турнир, где мяч летит в память о снятии блокады
Городовой ру

В Академии волейбола имени Платонова начался 14-й по счету турнир, который собирает ветеранов и юниоров волейбола. Соревнование традиционно посвящено годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Об открытии турнира рассказал заместитель губернатора Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Он отметил значимость памятной даты для горожан и подчеркнул, что спортивное событие проводится ежегодно уже четырнадцать лет. Вице-губернатор выразил признательность за сохранение преемственности и вклад в развитие патриотизма, физической культуры и здоровых привычек у молодежи. Он заявил:

«Благодарю организаторов за то, что продолжаете эту спортивную традицию в память о героизме ленинградцев, сохраняете связь поколений, прививаете подрастающему поколению патриотизм, любовь к спорту и здоровому образу жизни».

Прежде чем начались соревнования, все участники поздравили ветеранов с Днем Ленинградской Победы. В нынешнем году к турниру присоединились около ста спортсменов. Ветеранское направление представляют команды «Северный характер», ФСО России, «Сборная ВФВ» и «Вязовая 10».

Юношеские коллективы прибыли из разных городов и областей: Санкт-Петербурга, Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ленинградской и Ярославской областей, а также представители Беларуси. Состязания будут идти до 25 января. Помимо спортивной части проводятся памятные мероприятия — участники посещают экскурсии и возлагают цветы на Пискарёвском мемориальном кладбище.

Впервые такие соревнования прошли в 2012 году благодаря совместной инициативе клуба ветеранов «Вязовая 10» и Всероссийской федерации волейбола. В 2015-м появилась традиция звать к участию молодежные коллективы — такое предложение внес Николай Патрушев, помощник президента и постоянный игрок «Сборной ВФВ». Турнир с тех пор объединяет разные поколения спортивного сообщества.

«День Ленинградской Победы важен для каждого жителя города, и подобных памятных акций становится всё больше», — отметил Пиотровский.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью