В Петербурге отбивают победу: волейбольный турнир, где мяч летит в память о снятии блокады

В Академии волейбола имени Платонова начался 14-й по счету турнир, который собирает ветеранов и юниоров волейбола. Соревнование традиционно посвящено годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Об открытии турнира рассказал заместитель губернатора Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
Он отметил значимость памятной даты для горожан и подчеркнул, что спортивное событие проводится ежегодно уже четырнадцать лет. Вице-губернатор выразил признательность за сохранение преемственности и вклад в развитие патриотизма, физической культуры и здоровых привычек у молодежи. Он заявил:
«Благодарю организаторов за то, что продолжаете эту спортивную традицию в память о героизме ленинградцев, сохраняете связь поколений, прививаете подрастающему поколению патриотизм, любовь к спорту и здоровому образу жизни».
Прежде чем начались соревнования, все участники поздравили ветеранов с Днем Ленинградской Победы. В нынешнем году к турниру присоединились около ста спортсменов. Ветеранское направление представляют команды «Северный характер», ФСО России, «Сборная ВФВ» и «Вязовая 10».
Юношеские коллективы прибыли из разных городов и областей: Санкт-Петербурга, Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ленинградской и Ярославской областей, а также представители Беларуси. Состязания будут идти до 25 января. Помимо спортивной части проводятся памятные мероприятия — участники посещают экскурсии и возлагают цветы на Пискарёвском мемориальном кладбище.
Впервые такие соревнования прошли в 2012 году благодаря совместной инициативе клуба ветеранов «Вязовая 10» и Всероссийской федерации волейбола. В 2015-м появилась традиция звать к участию молодежные коллективы — такое предложение внес Николай Патрушев, помощник президента и постоянный игрок «Сборной ВФВ». Турнир с тех пор объединяет разные поколения спортивного сообщества.
«День Ленинградской Победы важен для каждого жителя города, и подобных памятных акций становится всё больше», — отметил Пиотровский.
