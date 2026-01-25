Из чесночной шелухи готовлю умопомрачительную приправку: к мясу и картошке заходит на ура

Не спешите выбрасывать шелуху от чеснока после готовки. Оказывается, это не мусор, а основа для домашней натуральной приправы с насыщенным ароматом и пользой. Такой подход — отличный пример разумного, безотходного использования продуктов.
Подготовка сырья
Соберите чистую, неповреждённую шелуху (без тёмных пятен). Тщательно промойте её под проточной водой, чтобы удалить пыль и остатки земли. Затем хорошо просушите, разложив на бумажном или обычном полотенце. Важно, чтобы сырьё было полностью сухим перед следующим этапом.
Как приготовить приправу
Сухую шелуху равномерно разложите на противне, застеленном пергаментной бумагой. Отправьте в духовку, разогретую до минимальной температуры (около 70-90°C). Главная задача — не зажарить, а высушить её до лёгкого подрумянивания и хрупкости. Процесс может занять 20-30 минут.
Готовую подсушенную шелуху остудите и измельчите в кофемолке, блендере или ступпе до состояния мелкого порошка. Пересыпьте ароматную пудру в сухую банку с плотной крышкой. Храните в тёмном месте.
Эту приправу можно добавлять в супы, соусы, маринады для мяса и овощей, придавая им глубокий, тёплый чесночный аромат без резкой остроты.