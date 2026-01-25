Полейте этим грядки, и тля никогда не побьет ваш урожай

Подготовка почвы для рассады — ответственный этап, от которого зависит здоровье будущих растений. В грунте, особенно садовом, могут зимовать личинки вредителей, споры грибков и болезнетворные бактерии. Обеззаразить землю можно простым и доступным способом — с помощью кипятка.

Обработка кипятком (способ с сушкой)

Почву, которую вы планируете использовать, высыпьте в глубокий металлический таз или ведро. Аккуратно, по кругу, залейте её большим количеством только что вскипевшей воды. Накройте крышкой или оберните плотной тканью (например, старым одеялом) для создания эффекта «бани» и оставьте на 2-3 часа. После этого грунт нужно рассыпать тонким слоем на плёнке или в широких ёмкостях и тщательно просушить на воздухе, периодически перемешивая.

Быстрая альтернатива — пропаривание

Если времени на долгую сушку нет, можно пропарить землю. Для этого насыпьте её в дуршлаг, поставленный над кастрюлей с кипящей водой, и накройте крышкой. Пропаривайте на среднем огне около 30-40 минут, периодически помешивая. После такой обработки грунт нужно остудить и слегка увлажнить, так как он становится очень сухим.

После любого метода термообработки стерильная почва теряет не только вредную, но и полезную микрофлору. Поэтому за 1-2 недели до посева семян её рекомендуется оживить, пролив раствором биопрепарата, например, «Триходермина» или «Фитоспорина», согласно инструкции.