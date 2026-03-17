25 литров витаминов из-под снега: петербуржцы открыли сезон прошлогодней клюквы

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области направились в леса за прошлогодней клюквой. С таянием снега она появляется на поверхности, сохранившись за зиму и обогатившись витаминами, готовая к сбору в корзинки.
Подписчик группы ВКонтакте «Грибы и Грибники СПб и ЛО» сообщил, что накануне начал сезон в Тосненском районе. он собрал более 25 литров.
В прошлом году сборы тоже стартовали в марте. Клюква созревает в лесах к концу лета — сначала светлая и недозрелая, а позже, после заморозков, приобретает аромат и вкус.
В ней много урсоловой кислоты — мощного антисептика, благодаря которому ягода долго хранится в воде без добавок, сохраняя пользу до весны.