25 литров витаминов из-под снега: петербуржцы открыли сезон прошлогодней клюквы

Снег начинает сходить, и из-под него выглядывают ягоды.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области направились в леса за прошлогодней клюквой. С таянием снега она появляется на поверхности, сохранившись за зиму и обогатившись витаминами, готовая к сбору в корзинки.

Подписчик группы ВКонтакте «Грибы и Грибники СПб и ЛО» сообщил, что накануне начал сезон в Тосненском районе. он собрал более 25 литров.

В прошлом году сборы тоже стартовали в марте. Клюква созревает в лесах к концу лета — сначала светлая и недозрелая, а позже, после заморозков, приобретает аромат и вкус.

В ней много урсоловой кислоты — мощного антисептика, благодаря которому ягода долго хранится в воде без добавок, сохраняя пользу до весны.