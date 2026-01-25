Юная звезда Дроздова получила запрет на игры — за что ФНТР наказала талант

Спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России вынесла решение о временной дисквалификации Екатерины Дроздовой. Юная спортсменка не сможет принимать участие в соревнованиях в течение трёх месяцев. Сообщение об этом появилось на официальном сайте организации.
Дроздова занимает четвёртое место в юниорском рейтинге национальной федерации. Основанием для наказания стали сведения о неподобающем поведении девушки во время подготовительных сборов. Как отмечается, дисциплинарная мера связана с действиями, которые негативно повлияли на репутацию настольного тенниса в стране и опорочили имя члена сборной.
При этом подробности проступка не разглашаются. К основному сроку комиссия добавила условное лишение права выступать сроком на полгода, начинающееся с 21 января. Решение опирается на поступившее обращение и видеозаписи, рассматриваемые как урон для авторитета российского настольного тенниса.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».