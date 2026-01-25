Что не так с решебниками? Роскомнадзор замахнулся на «шпаргалки» школьников

Роскомнадзор может получить право закрывать доступ к сайтам с готовыми домашними заданиями, сообщили в Министерстве просвещения. Ведомство подготовило законопроект, который позволит ограничивать доступ к интернет-страницам с размещёнными решениями из учебных материалов и пособий.
Подчеркивается, что новые меры не будут касаться абсолютно всех образовательных ресурсов. Допускается публикация официальных данных из учебных пособий и их цифровых версий, а также материалов и решений, подготовленных организаторами Всероссийской олимпиады школьников. В министерстве отмечают адресный характер ограничений.
«Предлагаемые ограничения носят адресный характер. Они не предполагают полного запрета любых вспомогательных материалов. Официальные данные из учебников и их электронных версий, а также задания и решения, опубликованные самими организаторами Всероссийской олимпиады школьников, будут разрешены к размещению», — говорится в сообщении ведомства.
В случае публикации заданий с ответами из учебников, олимпиадных мероприятий или контрольно-измерительных материалов, доступ к этим материалам сможет ограничивать Роскомнадзор. Запрет касается только конкретных ресурсов, выкладывающих готовые решения. Другие виды образовательной поддержки затронуты не будут.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».