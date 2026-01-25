Городовой / Город / Сотни бегунов встряхнут «Дорогу жизни»: пробки от Всеволожска до Морья
Сотни бегунов встряхнут «Дорогу жизни»: пробки от Всеволожска до Морья

Опубликовано: 25 января 2026 13:58
 Проверено редакцией
Городовой ру

В честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады запланирован массовый забег, участники которого проследуют по памятному маршруту, связанному с историей города. Сотни человек выходят на старт, чтобы почтить важную дату в истории. В то же время, в Бокситогорске состоится городской турнир по шахматам, приуроченный к этому событию.

Организация массового спортивного мероприятия приведёт к изменению схемы движения транспорта. С 5 часов утра до 7 часов вечера ограничат проезд на двух полосах автомобильной дороги «Санкт-Петербург — Морье» между Всеволожском и Санкт-Петербургом. В противоположном направлении движение будет осуществляться по изменённой схеме – организуют реверсивный поток.

Помимо этого, на участке дороги с 9-го по 45-й километр движение машин будет полностью остановлено на время проведения марафона. Горожанам предложено заранее скорректировать маршруты поездок и учитывать ограничения. Ожидается, что временные меры обеспечат безопасность участников и зрителей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
