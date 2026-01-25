В какие годы Санкт-Петербург был столицей России?

Санкт-Петербург был столицей России с 1712 по 1918 год. Этот статус город получил по воле Петра I, который основал его в 1703 году как новый административный и культурный центр.

Перенос столицы в 1712 году

Решение о переносе столицы из Москвы в Санкт-Петербург стало частью масштабных реформ Петра I, направленных на модернизацию России и её интеграцию в европейскую систему. Формального указа или манифеста о переносе столицы не издавалось, но постепенно в Санкт-Петербург переехали ключевые государственные учреждения: Правительствующий сенат, приказы, иностранные посольства. В 1712 году сюда перебрался царский двор. Полный переезд учреждений завершился в 1713–1714 годах.

Временный перенос в Москву (1728–1732 годы)

В 1728 году при юном Петре II столица фактически вернулась в Москву, так как император переехал туда. Однако после смерти Петра II в 1730 году столичный статус Санкт-Петербурга был подтверждён. Императорский двор и правительство единовременно вернулись в город в 1732 году при Анне Иоанновне.

Столичный статус до 1918 года

После 1732 года Санкт-Петербург оставался главным городом империи до 1918 года. За это время он стал центром политической и культурной жизни страны, резиденцией российских императоров.

Возвращение столицы в Москву в 1918 году

12 марта 1918 года решением советского правительства столица была перенесена обратно в Москву. Это решение было принято в условиях Гражданской войны и иностранной интервенции. Петроград (так стал называться Санкт-Петербург с 1914 года) находился слишком близко к границе и мог быть захвачен немецкими войсками.

Таким образом, Санкт-Петербург/Петроград был столицей России 204 года (с учётом двухлетнего перерыва в 1728–1732 годах).