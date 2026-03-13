В поезде ценные вещи везу только так: эксперт рассказал, как предотвратить кражу – воры останутся с носом
В поезде ценные вещи везу только так: эксперт рассказал, как предотвратить кражу – воры останутся с носом

Опубликовано: 13 марта 2026 05:39
 Проверено редакцией
Как доехать до места назначения без приключений

Путешествия на поезде – это всегда приятно. За окнами меняются пейзажи, проводники разносят чай в уникальных подстаканниках, а попутчики ведут непринужденные беседы. Однако всё это может быть омрачено проблемой карманных краж.

Необходимость постоянного контроля за сохранностью ценных вещей в ручной клади негативно сказывается на впечатлениях от поездки. Многие пассажиры испытывают беспокойство по поводу сохранности наличных средств, банковских карт и смартфонов.

Основная сложность заключается в том, что потенциальным злоумышленником может оказаться любой человек – от провожающих на остановке, до попутчика, вызывающего доверие. В связи с этим возникает вопрос о мерах предосторожности.

Автор канала Penkovs-travel озвучил ряд рекомендаций и правил, которые следует соблюдать во время поездки на поезде.

Рюкзак

Специалист рекомендует хранить телефоны, карты и денежные средства в рюкзаке. Его можно удобно разместить под подушкой или закрепить лямки на руке во время сна.

Раздельное хранение

Раздельное хранение наличных средств и их ношение при себе значительно повышает уровень сохранности. Можно разместить денежные средства в карманах кофты, брюк или в шортах. Можно использовать небольшую наплечную сумку для хранения денег, которую следует постоянно держать при себе, в том числе при посещении туалета.

Случайные знакомства

Необходимо проявлять осторожность при случайных знакомствах с попутчиками. Не стоит принимать напитки от соседей по плацкарту или купе. Несмотря на то, что попутчики могут оказаться приятными собеседниками, встреча почти наверняка будет забыта по прибытии на вокзал. А вот возможная утрата личных вещей оставит неприятные воспоминания.

Автор:
Ксения Сафрыгина
