В «Голливуде» пустует каждый третий зал: куда исчезли арендаторы?

В Санкт-Петербурге торгово-развлекательный комплекс «Голливуд», начавший работу в декабре 2025 года, медленно заполняется арендаторами. Несмотря на яркое открытие и сообщения об 80-процентной загрузке, к настоящему моменту в торговом центре занято лишь около 60% площадей. Посетители отмечают множество пустующих локаций на всех этажах здания.

Генеральный директор компании, управляющей комплексом, Александр Селищев сообщил, что на сегодняшний день по количеству открытых помещений показатель заполненности достиг примерно 70%. "Мы фиксируем высокий интерес как со стороны посетителей, так и со стороны ритейлеров. Посещаемость на текущий период достигает 40 тысяч посетителей в день", — отметил он.

Больше всего арендаторов работает на первом этаже, тогда как на третьем функционирует лишь примерно десять магазинов. Значительная часть заведений пока не начала деятельность, особенно на верхних уровнях. Изначально сообщалось о более высокой загрузке комплекса, однако в процессе эксплуатации этот показатель скорректировался.

По словам Юрия Изосимова, возглавляющего федеральную девелоперскую компанию в Северной столице, уровень заполнения новых торговых центров по стране обычно достигает 75-80%. Эксперт считает, что такой результат часто обусловлен стратегией так называемого «мягкого запуска», при которой в первую очередь начинают работу якорные арендаторы и зона общественного питания, а затем — основные торговые галереи для оптимизации затрат и регулирования спроса.

Показатель 75% стал новой приемлемой планкой. Инвесторы и девелоперы оценивают успех проекта не по цифре в день открытия, а по выполнению плана по заполнению через 9—12 месяцев, — отметил Изосимов.

Региональный директор департамента коммерческой недвижимости крупной консалтинговой структуры Евгения Закбердиева пояснила, что торговые сети часто принимают решение о начале работы лишь после того, как в комплексе уже определились основные арендаторы, а также понятен поток и характер аудитории.

Известно, что сроки старта комплекса откладывались несколько раз, что привело к перераспределению бюджетов арендаторов в пользу других объектов или отсрочке выхода на рынок. Закбердиева отметила, что нынешние показатели заполненности соответствуют общемировой практике для новых торговых центров.

Первоначально — 80% заявленных площадей занято

На текущий момент — около 60% реальных арендаторов

Дневная посещаемость — до 40 тысяч человек

Открытие нового комплекса состоялось первого декабря в полдень, а значительная часть коммерческих помещений пока ожидает своих новых арендаторов.

