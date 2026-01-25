СКА не забил ни шайбы: как «Торпедо» устроило разгром петербуржцам в шесть голов

В Нижнем Новгороде команда СКА столкнулась с тяжелым поражением в поединке с местной командой «Торпедо». Встреча прошла на площадке арены «Нагорный» и завершилась крупной победой хозяев — 6:0. Два хоккеиста «Торпедо», Кирилл Свищёв и Егор Виноградов, отправили в ворота соперника по две шайбы.
Помимо них, голами отметились Сергей Гончарук и Василий Атанасов. Таким образом, «Торпедо» полностью контролировало ход игры и не дало оппоненту возможности отыграться. Для СКА этот матч стал одним из самых трудных в сезоне.
Следующую встречу петербургский клуб проведёт против «Локомотива». Игра намечена на 27 января. В пресс-службе СКА признали, что противостояние было непростым:
Сложный и неприятный матч. Мало что удавалось нам — и итог на табло, — говорится в сообщении.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».