СКА не забил ни шайбы: как «Торпедо» устроило разгром петербуржцам в шесть голов

Опубликовано: 25 января 2026 10:42
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Нижнем Новгороде команда СКА столкнулась с тяжелым поражением в поединке с местной командой «Торпедо». Встреча прошла на площадке арены «Нагорный» и завершилась крупной победой хозяев — 6:0. Два хоккеиста «Торпедо», Кирилл Свищёв и Егор Виноградов, отправили в ворота соперника по две шайбы.

Помимо них, голами отметились Сергей Гончарук и Василий Атанасов. Таким образом, «Торпедо» полностью контролировало ход игры и не дало оппоненту возможности отыграться. Для СКА этот матч стал одним из самых трудных в сезоне.

Следующую встречу петербургский клуб проведёт против «Локомотива». Игра намечена на 27 января. В пресс-службе СКА признали, что противостояние было непростым:

Сложный и неприятный матч. Мало что удавалось нам — и итог на табло, — говорится в сообщении.

Автор:
Юлия Аликова
Город
