Квашеная капуста будет готова за один день: запоминайте простой трюк

У каждой хозяйки есть свои хитрости при засолке капусты. Одни обязательно добавляют в нее зиру, другие не представляют это блюдо без семян укропа. Но подобные добавки никак не ускоряют процесс закваски.

Если же вам хочется поставить на стол полезную закуску как можно раньше, запоминайте простую хитрость. Чтобы овощ приготовился в разы быстрее, добавьте в емкость при засолке немного квашенной капусты из старой партии. Или попросите полстакана у кого-то из близких.

Магазинные продукты для этого не подойдут. В них капусту просто заливают рассолом, и никакого процесса брожения не происходит. После добавки измельченную капусту нужно перемешать с тертой морковью, солью и сахаром и помять руками, чтобы масса пустила сок.

Далее сложите все в большую кастрюлю, разместите сверху тарелку, а на нее поставьте гнет. Капуста должна постоять ночь в тепле, а утром можно убрать ее в холодильник. Как только закуска охладится, подавайте ее к столу, пишет автор Дзен-канала «Посад».

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