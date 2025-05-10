Петербург без гаджетов: какие приключения искали подростки на улицах и в подземельях Северной столицы

В эпоху тотальной цифровизации и повсеместного распространения смартфонов трудно представить, чем занимались подростки еще двадцать-тридцать лет назад. Вспоминания о прошлом вызывают ностальгию по временам, когда развлечения были простыми, но увлекательными, а общение — живым и непосредственным.

В Санкт-Петербурге, как и в других городах, у молодежи были свои уникальные занятия и развлечения, которые отражали дух времени.

Ледсерфинг: забавы на льдинах в прудах города

В 1998 году фотограф запечатлел интересную картину в Сампсониевском саду — дети катались на льдинах в пруду. Как пишет «Вечерний Питер», это развлечение — «ледсерфинг» — было обычным занятием для местной детворы.

Пруд в Сампсониевском саду не отличался большой глубиной, однако такое занятие требовало определенной смелости и ловкости. Ледсерфинг — пример простого и бесплатного развлечения, которое было доступно каждому ребенку, живущему в городе с холодным климатом.

Это способ насладиться зимней погодой и получить порцию адреналина.

Прогулки по крышам: петербургский экстрим

Исключительно петербургским развлечением можно назвать прогулки по крышам, которые притягивали многих, как и сегодня. Отличие лишь в том, что сейчас сложнее на них попасть самостоятельно, а в начале 1990-х кодовые замки и домофоны еще не устанавливали и чердаки были открыты.

Крыши Петербурга — это особое пространство, откуда открываются захватывающие виды на город. Однако это развлечение не было полностью безопасным, и многие жильцы выражали недовольство, а иногда и вызывали милицию, особенно если гуляющие вели себя громко.

Тем не менее, прогулки по крышам оставались популярным способом провести время с элементами таинственности и экстрима.

«Бомбяги»: подвалы с таинственным прошлым

Провести время с элементами таинственности и экстрима подростки могли и в бомбоубежищах («бомбягах»), под которые были оборудованы многие подвалы в центре Петербурга. Как пишет «KUDAGO: Москва и Петербург», к тому времени они были заброшены, но все так же имели двери-люки, вентиляцию, систему оповещения.

Для юных любителей пощекотать себе нервы блуждания по подвалам со свечой казалось даже круче компьютерных игрушек. «Бомбяги» — это не только место для развлечений, но и своеобразный символ прошлого, напоминающий о временах холодной войны и угрозы ядерного нападения.

Исследование этих заброшенных подземелий позволяло почувствовать себя настоящим исследователем и прикоснуться к истории.

Кооперативные видеосалоны: альтернатива кинотеатрам и телевидению

На старте 1990-х существовало такое явление как кооперативные видеосалоны (после его заменили кабельное телевидение и видеомагнитофоны дома).

Сначала они пользовались большим спросом: в видеосалоне можно было посмотреть то, чего точно не показывали по официальным телеканалам и в кинотеатрах, включая эротические фильмы, ужастики и боевики.

Совсем юным кинозрителям эротику смотреть все равно не разрешали: находили их в темноте зала и выпроваживали. В видеосалоне можно было также записать кино на кассету, стоило это около 80 рублей, тогда как обычный просмотр — не более трех рублей.

Видеосалоны — это своеобразный символ переходного периода, когда открылись новые возможности для развлечений и информации, но доступ к ним еще не был повсеместным.

Компьютерные клубы: первые шаги в мир компьютерных игр

Чуть позже, уже в середине 1990-х, появились компьютерные клубы и интернет-кафе. Первым стал «Тетрис» на улице Черняховского.

Часто клубы располагались в подвальных помещениях домов в спальных районах, иногда — в кинотеатрах. Работали клубы даже по ночам, причем ночной тариф был дешевле. В среднем игра стоила от 10 до 16 рублей. Среди наиболее популярных — Quake, Need For Speed, Counter Strike, Half Life.

Компьютерные клубы просуществовали до 2000-х, но затем ПК стали появляться дома, и постепенно геймеры перестали их посещать. Компьютерные клубы — это первый шаг в мир компьютерных игр, когда они еще не были доступны каждому дома. Это место общения, соревнования и новых впечатлений. Для многих подростков компьютерные клубы стали вторым домом, где они проводили много времени, увлекаясь виртуальным миром.

Влияние отсутствия смартфонов на социальное взаимодействие

Отсутствие смартфонов и интернета оказывало значительное влияние на социальное взаимодействие подростков. Дети больше времени проводили на улице, общаясь друг с другом вживую. Развлечения были более коллективными и требовали фантазии и изобретательности.

Отсутствие постоянного доступа к информации способствовало развитию самостоятельности и критического мышления. Подростки были вынуждены искать информацию в книгах, общаться со старшими и самостоятельно разрешать проблемы.