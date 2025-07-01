Тайны разноцветного пляжа на Онежском озере: где спрятано это чудо природы в Карелии

Разноцветный пляж на Онежском озере — это одна из природных загадок и настоящая жемчужина для любителей необычных пейзажей. Именно здесь можно увидеть удивительное сочетание разноцветной

Разноцветный пляж на Онежском озере — это одна из природных загадок и настоящая жемчужина для любителей необычных пейзажей.

Именно здесь можно увидеть удивительное сочетание разноцветной гальки и камней, которые переливаются разными оттенками — от белого и желтого до красного и зеленоватого. В чем секрет такого явления?

Почему пляж разноцветный?

Причина такой необычной окраски — в составе минералов и пород, которые встречаются в этих местах.

Вода и течение вымывают и перемешивают камни разных типов, в том числе кварциты, граниты и другие горные породы, а также разноцветные минералы.

Это создает эффект мозаики из камешков самых разных цветов и форм, что делает пляж особенно фотогеничным и притягательным для туристов и фотографов.

Как добраться до разноцветного пляжа?

Пляж находится примерно в 150 километрах севернее Петрозаводска, в районе Большой губы Повенецкого залива Онежского озера.

Добраться сюда можно на автомобиле или через местные турфирмы, которые организуют экскурсии и круизы по озеру с посещением различных природных достопримечательностей.

Если вы едете из Петрозаводска, то сначала нужно двигаться в сторону города Медвежьегорска, а затем по направлению к посёлкам Шокша и Кварцитный что на северо-восточном берегу озера.

Эти места не очень крупные, поэтому ориентироваться стоит на местные указатели и карты. Также можно воспользоваться услугами местных гидов, которые знают все особенности маршрута.

Что еще посмотреть рядом?

Рядом с разноцветным пляжем расположено множество живописных бухт, заливов и островков, а также густые таежные леса, которые создают неповторимую атмосферу уединения и спокойствия.

В этом районе можно не только наслаждаться пляжным отдыхом, но и отправиться на прогулки по лесу, заняться рыбалкой или просто любоваться природой.

Советы туристам

Лучшее время для посещения — летние месяцы, когда вода в озере прогревается до комфортных 20-22 градусов, а погода позволяет наслаждаться отдыхом на природе.

Пляж дикий, поэтому лучше взять с собой все необходимое: воду, еду, средства от насекомых и удобную обувь.

Уважайте природу и не оставляйте мусор — это поможет сохранить уникальную красоту пляжа и озера для будущих поколений.

Разноцветный пляж на Онежском озере — это редкое и красивое место, которое стоит посетить всем, кто любит природу и необычные ландшафты.

Его уникальность в разноцветной гальке и камнях, а также в атмосфере северной природы Карелии.