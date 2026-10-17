«Броня» без иконы и ковер от сквозняков: что прямо сейчас спасают реставраторы Русского музея

Работа реставраторов в музее похожа на медицину. Только вместо людей на операционном столе оказываются картины, ткани и старинный фарфор.

В сентябре мастера Русского музея в Петербурге спасали три уникальные вещи, рассказали в канале музея.

«Четыре стихии»: косметические маски для фарфора

Первый пациент — скульптура «Четыре стихии», созданная еще во второй половине XVIII века. Она сделана из бисквита. Так называют фарфор, который не покрывают блестящей глазурью.

Он матовый, шероховатый и очень похож на благородный белый мрамор.

Но у бисквита есть слабое место: его поры открыты. Вся вековая пыль, копоть и старый клей моментально въедаются в материал.

Скульптуру буквально разобрали на части и сняли с бронзовой подставки. Чтобы избавиться от въевшейся грязи, реставраторы делали фигурам компрессы.

На потемневшие швы накладывали специальные составы и оставляли на долгое время — почти как в салоне красоты.

Сейчас фарфор отбеливают. Впереди ювелирный этап: фигурки снова склеят, а все сколы и утраченные кусочки незаметно восстановят.

Музейный пылесос для дворцового ковра

Второй шедевр — огромная настенная шпалера рубежа XVIII–XIX веков. Это тканая картина без ворса.

В старину такими украшали царские покои, а заодно спасались от сквозняков в каменных залах. Узор потрясающий: на ярком фоне вытканы короны, боевые секиры, двуглавые орлы и пышные цветы.

Главный враг старинной ткани — пыль. Она разрушает хрупкие нити изнутри. Но обычный домашний пылесос здесь использовать нельзя, он просто разорвет ткань в клочья.

Реставраторы работали специальными музейными приборами. У такой техники мягкая регулировка тяги и защитные сетки на насадках. Ковер аккуратно обеспылили, избавили от налета и законсервировали. Теперь он может храниться еще долгие годы.

Броня для пропавшей иконы

Третья работа — спасение металлического оклада от иконы «Не рыдай Мене Мати». Это образ Христа во гробе и Богородицы. Сама деревянная икона, к сожалению, не сохранилась до наших дней.

Но уцелела ее «броня» — металлическая риза, защищавшая живопись.

За века службы в храме металл пострадал. На нем застыли потеки свечного воска, следы лампадного масла и потемневшая олифа. Сам оклад помялся и треснул по краям.

Реставраторы сняли накладные детали — венец и касты (металлические оправы для камней). Всё бережно отмыли спецрастворами. Вмятины аккуратно выпрямили.

А как заделать трещины на тонком старинном металле? Обычная пайка тут не подходит — от высокой температуры раритет может повести или прожечь насквозь.

Мастера применили современную технологию: укрепили разрывы с изнанки с помощью стекловуали — тончайшей ткани из стекловолокна, пропитанной полимером.

После этого оклад собрали заново, покрыли защитным составом, и памятник обрел вторую жизнь.

Ранее «Городовой» рассказывал, как на Васильевском острове подружили лазеры и историю.