Финские тайны в каждом районе: почему Шушары назвали именно так

Финно-угорские топонимы напоминают, что история этого края началась гораздо раньше, чем была построена Северная столица.

Санкт-Петербург — город с богатой историей, и его названия — это целая загадка, спрятанная в словах. Многие из привычных нам районов и рек на самом деле носят имена, пришедшие из древних финно-угорских языков.

Разбираемся, что скрывается за этими топонимами и почему Петербург — это не только город Петра Великого, но и место, где живут следы древних народов.

Финно-угорские корни петербургских названий

Когда мы слышим название «Шушары», то почему-то сразу думаем, что оно связано с каким-то шепотом или шушуканьем. На самом деле это название — калька с финского «Сус-Саари», что переводится как «остров на болоте».

Аналогично и район Купчино — его имя происходит от финского слова «купса», что значит «заяц». А Автово — вовсе не про автомобили, а от финского «аутио», что значит «пустошь» или «безлюдное место», сообщает АиФ.

Река Охта, которая течет в Петербурге, в переводе с карельского означает «медвежья». Есть и другие версии, но именно финно-угорское происхождение — самая правдоподобная.

Коломяги — это «гора с колеей» или овраг, а Карповка — это искаженное финское слово, которое означает «река в лесной глуши».

Почему так много финских слов?

Дело в том, что до основания Петербурга эти земли были населены финно-угорскими народами. Они жили здесь тысячи лет, и их язык оставил глубокий след в топонимах.

Например, слово «нева» по-фински означает «открытое болото», что отлично подходит для города, построенного на болотистой местности.

Как менялись названия со временем

С приходом Петра I и основанием новой столицы финно-угорские названия постепенно русифицировались, менялись и обрастали легендами.

Например, Автово связано с историей наводнения 1824 года и забавной легендой о том, как беззубый крестьянин сделал из слова «этого» «автово», что породило народное объяснение названия района.

Санкт-Петербург — это не только город Петра Великого и архитектурных шедевров, но и место, где живут древние языки и культуры.

Финно-угорские топонимы — это своего рода мост в прошлое, который напоминает нам о том, что история этого края гораздо глубже и богаче, чем кажется на первый взгляд.

Следы этих народов можно найти в каждом названии, в каждой реке и в каждом районе — стоит только присмотреться и узнать их историю.