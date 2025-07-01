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«Фрунзенская» — только начало: какие станции метро Петербурга могут изменить облик навсегда

Опубликовано: 1 июля 2025 23:02
метро спб
«Фрунзенская» — только начало: какие станции метро Петербурга могут изменить облик навсегда
Городовой ру

Как повлияет решение на Московско-Петроградскую линию?

Пять станций петербургского метро — «Технологический институт-2», «Фрунзенская», «Московские ворота», «Электросила» и «Парк Победы» — могут лишиться статуса выявленных объектов культурного наследия.

Комитет по государственному контролю (КГИОП) подготовил проект отказа во включении этих станций в соответствующий перечень.

Было принято решение не признавать южный участок Московско-Петроградской линии Петербургского метрополитена объектом культурного наследия.

Это связано с особенностями архитектуры и историей строительства этой части линии, которая не обладает уникальными художественными или историческими характеристиками, необходимыми для такого статуса.

Почему южный участок не получил статус памятника?

Южный участок линии был построен в хрущевские годы — время, когда в строительстве метрополитена преобладала экономия и борьба с «архитектурными излишествами».

Станции отличаются минималистичным дизайном, отсутствием декоративных элементов и использованием типовых решений.

В частности, здесь применялись короткие центральные залы, кафельная плитка и люминесцентное освещение без люстр.

Как это повлияет на Московско-Петроградскую линию?

Как пишет 78.ru, решение не признавать южный участок объектом культурного наследия означает, что на него не будут распространяться особые охранные меры.

Это может упростить проведение ремонтных и реконструкционных работ, но одновременно вызывает вопросы о сохранении исторической памяти о развитии петербургского метро в середине XX века.

Таким образом, Московско-Петроградская линия остается важной транспортной артерией города.

Однако, ее южный участок теперь воспринимается скорее как функциональное сооружение, чем как памятник архитектуры и истории.

Автор:
Ксения Пронина
Город
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