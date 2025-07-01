Забытая твердыня: почему Ивангородская крепость заслуживает не меньшего внимания, чем Эрмитаж

Среди многочисленных крепостей Ленинградской области — Копорской в Копорье, Орешек в Шлиссельбурге, Корела в Приозерске, Староладожской в Старой Ладоге — Ивангородская занимает особое место.

Ее мощные стены, хорошо сохранившиеся крепостные переходы и богатая история делают ее, пожалуй, самой впечатляющей из всех.

Щит русской земли: как Ивангород защищал рубежи

Несколько веков назад Ивангородская крепость, расположенная на реке Нарове, стала надежным щитом русской земли от нападений ливонцев и шведов.

В то время Ивангород процветал — развивались ремесла, велась активная торговля. Ивангородский порт принимал торговые суда из Англии, Голландии, Германии. Ввиду этого городу была жизненно необходима надежная защита от вражеских набегов.

Возводили ее тайно и быстро из плитнякового камня, добываемого в полутора километрах от Девичьей горы, выше по течению Наровы. Густой лес скрывал строительные работы от глаз ливонцев, а шум падающей воды заглушал все звуки.

К весне 1492 года все подготовительные работы были завершены, и началось возведение крепостных стен.

Постройка была «совершенно окончена того же года в день Успения Пресвятой Богородицы». Современников поразила быстрота и основательность строительства.

Правители Западной Европы с удивлением отмечали, что «московит выстроил крепкий замок на другой стороне реки Наровы на самом берегу, как раз против Нарвы, так что из Нарвского замка почти можно было перекинуть в город камень».

Стоит напомнить, что Нарвский замок, или замок Германа, был основан датчанами в XIII веке, значительно раньше Ивангородской крепости.

К моменту возведения Ивангородской крепости у Нарвской крепости уже были возведены некоторые фортификационные объекты и первая часть башни Германа (XIV век). Ее достроили в XVI веке, а многие другие укрепления появились лишь в XVII веке и позже.

От Ивана III до наших дней: этапы строительства и реконструкции

Крепость была создана по личному указанию Ивана III. Отсюда и название, данное в честь основателя: «нарече ему имя Ивангород в свое имя».

Изначально размеры крепости были относительно невелики — фортификационное сооружение занимало только внутренний двор.

Все, что находится за высокой стеной, соединяющей башни, было построено позднее. Столь малый размер крепости не позволял разместить в ней гарнизон достаточной численности.

Шведы это прекрасно понимали и в 1496 году, высадив пятитысячное войско с огнестрельным оружием из Стокгольма на 70 легких судах, взяли крепость штурмом всего за 7 часов.

Воеводы, князья Иван Брюхо и Гундоров, находившиеся поблизости, не стали помогать крепостному гарнизону, вероятно, посчитав, что крепость удержать все равно не получится. Однако, спустя время, русские отбили крепость… без битвы…

Шведы, узнав о наступлении русских, просто сбежали.

Как пишет Олег Еверзов, учтя неудачный опыт, государь послал в Ивангород князя Ивана Гундора и Михаила Кляпина — ими и было организовано новое строительство.

В 1496 году крепость была отремонтирована. А с востока к ней пристроили еще одну большую крепость, территория которой получила название Большого Боярского города. В 1502 году Ивангород успешно выдержал осаду неприятеля.

Но зодчие на этом успехе не остановились, и в 1507 году пространство Девичьей горы к западу от Ивангорода было обнесено крепостными стенами и башнями.

Руководителями ее строительства были русский мастер Владимир Торгкан и иностранец Маркус Грек. А к 1509 году было завершено строительство Переднего Города, пристроенного к северной стене Большого Боярского города.

Окончательный вид крепость приняла в 1558 году, когда в ходе последнего этапа строительства к северу от Переднего Города было пристроено укрепление, названное Боярским валом.

Крепость-перекати-поле: смена владельцев и эпохи

В 1581 году после нескольких попыток приступа Ивангородская крепость и Нарвский замок были на 10 лет захвачены шведами.

В 1612 году в Смутные времена крепость вновь оказалась в руках Шведского государства и в 1617 году по Столбовскому миру была передана шведам во владение почти на 100 лет.

В ходе Северной войны России со Швецией Ивангородская крепость вновь стала российской.

В Первую мировую войну Ивангородская крепость была захвачена немецкими войсками, но в ноябре того же года была освобождена Красной Армией. С 1964 года крепость начали реставрировать.

В 1986 году крепость открыли для посетителей.

Сегодня Ивангородская крепость — это не просто исторический памятник, а живое свидетельство героизма и стойкости русского народа, пережившая множество битв и смен власти.

Посещение этой крепости — это уникальная возможность прикоснуться к истории и ощутить дух прошедших эпох.