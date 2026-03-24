11 тысяч тонн стали над Шошей: временные мосты открыли путь ВСМ

На участке высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург в Тверской области компания "Нацпроектстрой" завершила установку двух временных рабочих мостов через реку Шошу.
Постоянный мост здесь будет одним из самых протяженных на первом этапе ВСМ — его длина превысит 8 км. В работах участвуют 469 строителей и 61 единица техники.
Временные мосты возвели по берегам реки без соединения над водой, чтобы не препятствовать судоходству в период навигации: левая часть имеет длину 620 метров, правая — 492 метра, а общий вес металлоконструкций превысил 11 тысяч тонн.
Эти сооружения обеспечивают доступ к акватории для строительства основного моста. Уже ведется разработка котлованов под четыре опоры, а в пойме реки готовят площадки для будущих фундаментов.