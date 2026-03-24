11 тысяч тонн стали над Шошей: временные мосты открыли путь ВСМ
До конца марта орхидее – обязательно: 1 ложка в воду – и цветоносов не сосчитать, лезут как по расписанию, один за другим Полезное
Не "толчёнка" и не кусочки: Что приготовить из картошки на ужин за 30 минут Полезное
Словно кусочек старой Европы затерялся в Подмосковье: нетуристический город, где каждая улица - картина Полезное
Не тропа, а настоящая "сказочная дорожка": О ней не знают даже местные - как найти Полезное
Не яйца на Пасху, а яркие солнышки: вот как добиться ярко-желтого оттенка – поможет простая специя Полезное
11 тысяч тонн стали над Шошей: временные мосты открыли путь ВСМ

Опубликовано: 24 марта 2026 14:30
 Проверено редакцией
Мосты устроили по обоим берегам, не смыкая над водой, чтобы не мешать проходящим судам с началом навигации.

На участке высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург в Тверской области компания "Нацпроектстрой" завершила установку двух временных рабочих мостов через реку Шошу.

Постоянный мост здесь будет одним из самых протяженных на первом этапе ВСМ — его длина превысит 8 км. В работах участвуют 469 строителей и 61 единица техники.

Временные мосты возвели по берегам реки без соединения над водой, чтобы не препятствовать судоходству в период навигации: левая часть имеет длину 620 метров, правая — 492 метра, а общий вес металлоконструкций превысил 11 тысяч тонн.

Эти сооружения обеспечивают доступ к акватории для строительства основного моста. Уже ведется разработка котлованов под четыре опоры, а в пойме реки готовят площадки для будущих фундаментов.

Автор:
Юлия Аликова
